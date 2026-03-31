Cómo sigue la salud de los estudiantes heridos por el alumno que disparó en una escuela de Santa Fe

A un día de la tragedia en la que un alumno ingresó con un arma a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, disparó varias veces y mató a un estudiante de 13 años, las autoridades locales dieron a conocer el parte médico de los adolescentes que resultaron heridos en el incidente. Producto de los aproximadamente cinco disparos efectuados con una escopeta calibre 12/70, hay dos jóvenes de 13 y 15 años que fueron trasladados y recibieron atención médica.

Luego de que el atacante —de 15 años— extrajera el arma de la funda de una guitarra en donde estaba escondida y comenzara a disparar, causó heridas en dos estudiantes que se encontraban cerca. El más afectado tuvo lesiones en la cara y en el cuello, y ahora se encuentra en Cuidados Especiales del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. Según detallaron desde el gobierno santafesino, permanece “clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor”.

En cuanto al otro menor, que presentaba lastimaduras de menor gravedad y lesiones en uno de los brazos y en el tórax, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Jaime Ferré en la ciudad de Rafaela, en donde se encuentra estable.

El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, confirmó que ninguno tiene riesgo de vida. “Muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló el profesional y añadió que algunos de ellos llegaron al centro de salud con cortes y golpes ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. Respecto de estas víctimas, desde el gobierno local informaron que son seis los estudiantes que presentan heridas superficiales y que se encuentran en condición estable.

La víctima, en tanto, era un alumno de primer año de la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, identificado como Ian Cabrera Núñez.

El atacante, alumno regular de tercer año, fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y le quitó la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION. Permanece detenido en un hogar para menores fuera de San Cristóbal y, por su edad, no será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya que la normativa aún no entró en vigencia.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

Sobre la personalidad del agresor, el funcionario santafesino Ramiro Muñoz contó, en diálogo con TN, que “los docentes decían que era buen alumno y mostraba buena conducta”. Indicó también que el padre y la tía de la víctima fatal son empleados municipales de San Cristóbal. “Nos toca de lleno el dolor de esta familia porque la conocemos”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Por su parte el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, dijo que la municipalidad se enteró de lo que estaba ocurriendo en la escuela cuando, a través de las cámaras del centro de monitoreo local, vieron que había corridas en la institución y chicos saltando las rejas, tal como puede verse en los videos que grabaron las personas que se encontraban en el lugar.

La causa se encuentra en etapa inicial, con intervención del fuero penal juvenil. En paralelo, el Estado provincial activó dispositivos de contención psicológica y acompañamiento para la comunidad educativa, las familias afectadas y los alumnos de la escuela, mientras se avanza en el esclarecimiento integral de un episodio que no registra antecedentes de esta magnitud en la ciudad.