Quién es el alumno que disparó y mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con un arma a la Escuela N° 40, de San Cristóbal, y mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año.

Según pudo saber LA NACION por fuentes del gobierno de Santa Fe, el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta escondida en una funda de guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de forma fatal en la víctima.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

El saldo del tiroteo —por ahora— es de un menor muerto de 13 años y dos heridos de arma de fuego, también de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía.

La escuela, en tanto, fue evacuada de inmediato, la zona acordonada. Se sigue trabajando para esclarecer el hecho.

Reacciones

San Cristóbal es una ciudad de 15.000 habitantes. “Todos estamos de la misma manera; este lugar es muy chico y nos conocemos todos; nadie esperaba que fuera a ocurrir algo así”, dijo Carlos, amigo de familia en diálogo con LN+. “El agresor es hijo de uno de los garraferos; son todos conocidos”, agregó.

“Era un pibe tranquilo, sin dramas. Pudo haber tenido algunos problemas dentro de casa, pero por fuera era re tranquilo”, siguió, al tiempo que destacó que “se decía que sufría de bullying”.

Una madre, en tanto, relató el impacto que tuvo el episodio en los estudiantes.

“Mi hija llegó a casa llorando y contó que, supuestamente, el chico dijo que iba a disparar a todo un curso”, señaló Silvana, cuya hija asiste a la institución. “Es una situación desgarradora”, agregó.

Cuando la hija de Silvana regresó a su hogar tras el conmocionante hecho, la madre no entendía qué le ocurría, contó la mujer en diálogo con TN. “La tuve que sentar para que me contara porque no paraba de llorar. Están diciendo que el chico tenía el arma camuflada en un estuche de guitarra para que no se dieran cuenta”, prosiguió la mujer.

Audio exclusivo de un alumno de la escuela de San Cristobal, Santa Fe

Según dijo, los chicos, que estaban en ese momento por izar la bandera como cualquier día de jornada escolar, corrieron para todos lados e incluso hubo quienes rompieron vidrios.

En diálogo con el medio local Aire de Santa Fe, Julián, padre de un alumno de primer año del establecimiento, dijo: “Todavía no estamos entendiendo mucho; estamos en shock”. Según contó, había dejado a su hijo en la escuela cerca de las 7.10, como cada mañana, y minutos después recibió un llamado que lo alertó sobre disparos dentro del colegio.

Su hijo regresó a su casa poco después, visiblemente afectado. “Llegó consternado, lagrimeando”, relató y agregó: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr”.