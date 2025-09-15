Video: estas son las razones por las que cruzarte de piernas es malo para tu salud, según un especialista

“Cruzar la pierna izquierda por encima de la derecha trae muchos problemas”. Con esas palabras el médico Jorge Tartaglione alertó sobre esta habitual posición que muchos adoptan al sentarse. “Enlentecés la velocidad de la circulación de la sangre y aumenta la probabilidad de tener varices”, aseguró en LN+.

Malas costumbres: cruzar las piernas, segun Jorge Tartaglione

“Es un hábito que tiene el 62% de la población, incluyendo ambos sexos”, agregó Tartaglione. Según el especialista, “si se adquiere una postura con las piernas más abiertas, hasta te podes descolocar la cadera”.

En su explicación, el médico no solo hizo hincapié en las consecuencias de adoptar esta postura estando sentado, sino también acostado. “Si en la cama cruzás las piernas, te acalambrás, y descruzarlas te relaja”, subrayó.

Consultado sobre la postura más recomendable para descansar, el cardiólogo dijo: “La mejor posición para dormir es de costado izquierdo, por la posición del estómago y esófago. Mucho mejor si le sumás una almohada entre las piernas. Eso hace que tengas menos reflujo y que coloques la columna en una posición correcta”.

El 62% de la población tiene el hábito de cruzarse de piernas al sentarse

Por otro lado, la posición de las piernas también tiene sus consecuencias de la cintura para arriba. La posición de la cabeza puede desalinearse debido a modificaciones en los huesos del cuello, ya que la columna compensa para mantener el centro de gravedad por encima de la pelvis.

El cuello también puede verse afectado, porque un lado del cuerpo es más débil que el otro. El mismo desequilibrio suele observarse en los músculos de la pelvis y la zona lumbar como resultado de una mala postura, así como de las tensiones y presiones causadas por sentarse con las piernas cruzadas.