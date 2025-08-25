Video: ni frío ni lluvias, cómo estará el clima durante esta semana según el pronóstico del SMN

Para esta semana el SMN prevé una semana a puro sol y mínimas de dos dígitos en la Ciudad de Buenos Aires. Según los meteorólogos, el anticipo de la primavera se debe a un cambio en la circulación atmosférica que se consolidará a partir del 1° de septiembre. Las lluvias recién volverían durante el próximo fin de semana.

El anticipo de una semana primaveral en LN+

Desde este lunes y hasta el viernes, el rasgo característico en el clima será la estabilidad, con jornadas de temperaturas agradables tirando a cálidas. Para este martes y miércoles, se esperan mínimas de 10° C y máximas de 21° C en CABA.

☀️ Lunes soleado en gran parte del país



🌡️ Arranca la semana con buen tiempo y amplitud térmica. Esta mañana las mínimas estuvieron por debajo de los 10 °C, pero por la tarde se esperan máximas entre 20 y 25 °C en el centro y norte argentino, y también en el norte de Patagonia pic.twitter.com/OJI3Y1Pvaf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 25, 2025

En la región NOA, las máximas podrían alcanzar hasta los 32° C y para la Patagonia se espera que el frente frío, que dijo presente durante el último fin de semana, se debilite con el transcurrir de las horas.

El anticipo de una semana primaveral en LN+ II

Para el viernes crecen las probabilidades de nubosidad variable, aunque sin ráfagas de viento. La llegada del mal tiempo, con lluvias y chaparrones podría darse el sábado con la tormenta de Santa Rosa.