Duras críticas de la meteoróloga Nadia Zyncenko a Sturzenegger: “No está siendo asesorado por profesionales”

La reconocida meteoróloga Nadia Zyncenko apuntó este martes en duros términos contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que el funcionario cuestionara la estructura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y justificara los despidos. “No está siendo asesorado por profesionales de la meteorología que saben cómo se trabaja. No estamos haciendo un juego”, señaló en declaraciones radiales.

Zyncenko reclamó ante la merma en la medición de datos por la imposibilidad de cubrir los puestos. “Me da mucha pena que dejemos de medir a la noche porque no alcanza el personal. Es como si la atmósfera parara durante la noche. ¿Y por qué se dejó de medir? Porque, como se despidió una cantidad de profesionales, no alcanzan“, alertó.

La ex integrante del SMN contó que el organismo empezó a recortar sus mediciones debido a la gran cantidad de despidos que sufrió. A mediados de abril 240 personas fueron desvinculadas, lo que desató un conflicto abierto entre los empleados y el Gobierno. En paralelo, el gremio ATE anunció un paro activo que detendrá todos los servicios no esenciales del organismo para el jueves próximo.

“Estoy bastante impactada. Me cuesta creer de una institución como el SMN, que está integrado y se rige por normas internacionales. Todos los países cumplen las mismas reglas para que los datos sean comparables y haya una coherencia. La información se comparte. No estamos aislados”, afirmó en el programa Total Normalidad de Futurock.

El pasado domingo, Sturzenegger había hablado de la necesidad de una “reconversión tecnológica” pero admitió que “siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno”. Al respecto, señaló que el organismo requiere “millones de dólares anuales” para el pago de sueldos y que algunas estaciones posee tecnología obsoleta.

Asamblea por despidos en el SMN

Zyncenko no pudo ocultar su indignación. “No está siendo asesorado por profesionales de la meteorología que saben cómo se trabaja. Si lo asesorara un meteorólogo, le contaría cómo es la ciencia y que no es que los argentinos hacemos lo que se nos ocurre. No se trabaja así. Me asombra, me duele, porque se pierde la continuidad de la información y la estadística para poder comparar. Si interrumpís las mediciones, ¿cómo vas a tener los datos?“, cuestionó.

📌 "Me da mucha pena que dejemos de medir a la noche como el resto del mundo porque no alcanza el personal, como si la atmósfera parara durante la noche"



👉 Nadia Zyncenko, meteoróloga del SMN y presentadora de TV, en #TotalNormalidad pic.twitter.com/Q9rrbNxoOV — Futurock.fm (@futurockOk) April 28, 2026

Además, sumó que el SMN tiene “una de las computadoras más importantes en esta ciencia” y que la Argentina “no es un país atrasado en esto, sino al contrario”.

Al ser consultada sobre qué le diría a Sturzenegger, contestó: “Que hable con meteorólogos que están trabajando. Como los del Centro Argentino de Meteorólogos en Exactas, si no quiere al SMN. Hay gente que es del oficio que trabaja a nivel internacional. No estamos acá haciendo un juego. Pero los meteorólogos no tuvimos la oportunidad de explicar cómo trabajamos”, lamentó.

La crítica del Centro Argentino de Meteorólogos

El pasado lunes, la presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, Carla Gulizia, rechazó de manera enfática las afirmaciones de Sturzenegger y dijo que el diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del SMN es incorrecto. “Todo lo que dice el ministro se puede replicar punto por punto: son falacias y barbaridades”, afirmó durante su paso por Blender.

La presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), Carla Gulizia, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

Gulizia cuestionó la descripción del sistema de observación meteorológica realizada por Sturzenegger y defendió el carácter técnico y complejo del trabajo que se realiza en el SMN.

Explicó que las estaciones —más de 120 en todo el país— operan bajo estándares internacionales definidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y requieren tanto tecnología como intervención humana.“No estamos aislados del mundo, hay regulaciones internacionales y compromisos asumidos”, subrayó.

También informó que el organismo tenía un proceso de modernización en marcha antes del cambio de la gestión y que había una licitación financiada por el Banco Mundial para incorporar estaciones automáticas y avanzar en una transición gradual que combinara sistemas automatizados con observación humana, en línea con las exigencias internacionales.

Pero ese proceso, según denunció, fue interrumpido por el gobierno de Javier Milei.