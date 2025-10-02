Video: un cardiólogo reveló cómo darse cuenta si uno tiene la presión alta

En la semana donde se celebró el Día mundial del corazón, Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para hablar sobre la importancia de controlar nuestra presión arterial. “En el 90% de los casos, la presión alta no presenta síntomas”, aseguró el cardiólogo.

Como darse cuenta cuando tenemos la presion alta segun Jorge Tartaglione

Según el médico, la salud arterial debe ser tenida en cuenta desde nuestra infancia. “A partir de los cinco años, debemos controlar la presión de nuestros hijos. Siendo adultos, por lo menos una vez al año”, agregó Tartaglione.

Consultado sobre los síntomas que presenta una elevada presión arterial, el cardiólogo mencionó que “casi nunca presenta síntomas, pero lo más cercano a eso es una sensación de inquietud general”.

Por este motivo, en palabras de Tartaglione, la presión alta “es el enemigo silencioso”. “A quienes por tener un dolor de cabeza o de cuello creen tener la presión alta, decirles que es un mito falso. Siempre hay que consultar con un profesional”, sugirió el cardiólogo.

Cómo medir la presión arterial

Tartaglione también se refirió a la hipertensión. Aseguró que “es prevenible”, y que basta con cuidarse y medirla. “Así como sabés tu DNI, tenés que saber tu valor de la presión”, enfatizó.

Hipertension

Asimismo, resaltó que en la comunidad médica se recomienda el uso de equipos oscilométricos para un control preciso de la presión arterial. “Son mejores que los manuales”. “Y no son tan caros”, agregó.

Sobre el cierre de su exposición, enumeró los pasos para una medición precisa.

“Tenés que hacerlo después de orinar y después tomar los medicamentos. Apoyás el brazo de costado, sin cruzar las piernas, la espalda bien puesta hacia atrás y el manguito lo pones a la altura del corazón. Hacelo dos veces a la mañana y dos veces a la tarde, con espacio entre las dos mediciones de dos minutos. El promedio es el valor de la presión arterial que vos tenés”, concluyó.