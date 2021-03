Video: un fisicoculturista se arrancó el músculo pectoral al levantar mucho peso

El fisicoculturista británico Ryan Crowley, de 23 años, se arrancó el músculo pectoral en el gimnasio, cuando intentaba sostener una barra de 220 kilos con el pecho inclinado, asistido por su amigo y entrenador Larry “Wheels” Williams.

La terrible lesión quedó registrada en un video, en donde se ve como se desgarra el pectoral derecho de Crowley, que quedó completamente separado del tendón. Inmediatamente el joven fisicoculturista reconoció la gravedad de la lesión y se apartó del banco.

A través de su cuenta en Instagram, Crowley, que tiene 125.000 seguidores, informó que se sometería a una cirugía para reconstruir su pectoral. Para cubrir los gastos de esta operación, Wheels inició una petición para juntar fondos en el sitio GoFundMe, indicando que el seguro médico del deportista no la cubriría.

“Ryan ha sufrido una terrible lesión que amenaza su carrera. Desprendimiento completo del pectoral del hueso. Es de Reino Unido y su aseguradora no cubre esta cirugía. Todos los fondos irán a las facturas del hospital y a su rehabilitación, así puede volver a dedicarse a lo que más ama. Tiene un tremendo potencial en el fisicoculturismo”, reza la campaña, que ya lleva recaudados unos US$ 28.000, y rebasó el objetivo de US$ 25.000 que se había propuesto.

Finalmente, Crowley dio a conocer que la operación de su pectoral fue exitosa, aunque más difícil de lo esperado. “Tuve mi cirugía anoche y ahora me estoy recuperando”, publicó el fisicoculturista el pasado domingo. “La cirugía iba a tomar una hora, pero desafortunadamente terminó tomando cuatro horas. Fue más larga de lo esperado porque el Dr. Shine tuvo que reconstruir completamente mi pectoral, ya que me arranqué el tendón del hueso y el músculo del tendón. También tenía un pequeño desgarro en el bíceps”, escribió.

“Estaré en el hospital por unos días más. Ojalá pueda empezar mi rehabilitación en un par de semanas. Ahora a descansar y a ponernos rumbo a la recuperación”, compartió el fisicoculturista, desde el King’s College Hospital, de Dubai. Además, le agradeció a Wheels por el apoyo: “Muchas gracias a @larrywheels por la petición en GoFundMe, nada de esto hubiera sido posible sin eso”.

