Una de las viviendas atacadas por miembros del lof Lafken Winkul Mapu, que ocupan territorio en la zona desde 2017 Crédito: Marcelo Martínez

30 de agosto de 2020 • 17:52

Desde hace más de dos años, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu mantienen una ocupación en torno de Villa Mascardi, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro. A fines del año pasado sumaron también el "control" sobre la costa del lago, del otro lado de la ruta. Es un espacio perteneciente a un parque nacional que en temporada de verano es visitado por numerosos turistas y residentes de la región que se acercan a pasar el día.

La primer área ocupada es de acceso público y está situada sobre el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 que va hacia El Bolsón. Posee fogones de uso diurno y es de muy fácil acceso para todos aquellos que buscan un poco de playa los días soleados. Se trata de una zona situada a muy escasos metros del lugar donde la comunidad mapuche se instaló en septiembre de 2017 y donde, en medio de un operativo encabezado por las fuerzas de seguridad, fue asesinado Rafael Nahuel en noviembre de ese mismo año.

Desde entonces, el diálogo entre la comunidad mapuche y las autoridades, tanto del Parque Nacional como de la Comisión de Fomento, nunca prosperó. La postura de los integrantes de la Lafken Winkul Mapu es que tomaron el control territorial sobre la costa del lago dando fin a las intervenciones de instituciones del Estado por la situación de "abandono" y el "retiro de infraestructura". De acuerdo con su visión, las instituciones solo demostraron intenciones de enriquecerse con "su espacio" y "no lo cuidaron".

Desde ese momento, se sucedieron una serie de actos de vandalismo y violencia, como incendios a propiedades y agresiones a vecinos, que fueron escalando con el tiempo y que ayer derivaron en el banderazo organizado en defensa de los vecinos de Villa Mascardi, donde alrededor de 200 personas protestaron, con banderas y carteles, contra la ocupación que mantienen los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu.

Pero los propietarios afectados y los vecinos que los apoyan no son los únicos que rechazan los planteos y el accionar de los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu. "Somos los más perjudicados porque el territorio era nuestro, ahora vivimos amenazados y hace casi tres años que esto es una pesadilla", dijeron días atrás a LA NACION integrantes del lof Wiritray, asentada en la cabecera norte del lago Mascardi desde hace mucho tiempo y la primera en la provincia en obtener la personería jurídica como comunidad desde 2000.

"Ese no es el pueblo mapuche, nuestros mayores no nos enseñaron a andar con la cara tapada", expresaron. Ratificaron un comunicado que habían dado a conocer en mayo pasado en el que desconocen a la agrupación y a sus reclamos. "Repudiamos siempre desde el primer minuto la muerte de Rafael Nahuel, y acompañamos los pedidos de justicia pertinentes. Pero utilizar políticamente el hecho de una muerte trágica para intentar en vano legitimar un reclamo territorial nulo de toda nulidad es un acto indecente, de una bajeza moral que no tiene límites".

También dijeron que el rol de una machi no es el de definir dónde debe asentarse una comunidad -principal argumento del lof Lafken Winkul Mapu para instalarse en el área de Mascardi-, sino el de la "medicina ancestral". Además, apuntan que entre sus principios "es ley apelar siempre al diálogo y al consenso, buscar un común acuerdo en base a la palabra y el respeto mutuo de las partes".