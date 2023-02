Villa Urquiza: la víctima del robo del celular se reencontró con el cerrajero que derribó al ladrón al arrojarle un casco

escuchar

La imagen de Juan, un cerrajero que tiene su local sobre la calle Mendoza en Villa Urquiza, se volvió viral en las últimas horas, tras un video en el que se ve cómo le arroja un casco a un ladrón que acababa de robar un celular. La secuencia sigue con un verdulero persiguiendo, con cajón en mano, a los ladrones, hasta que logran detener a uno y recuperar el celular de la víctima.

Este mediodía, LN+ presenció el momento en el que Constanza, la mujer a la que le habían robado su celular, fue hasta el lugar a llevarle un obsequio a Juan por su valiente accionar. La mujer, emocionada, contó: “Le traje unos chocolates, porque le quería agradecer por el gesto. Yo me di cuenta de todo lo que pasó cuando vi a la noche el noticiero”.

Constanza relató cómo fue el robo: “Yo me pongo ahí en el puesto de diarios a responder un mensaje y me ‘acovacho’ ahí para no quedar expuesta con el celular. En eso, veo a un chico se baja de una moto, se mete entre dos autos y me arrebata el celular con un golpazo. Sale corriendo, se sube a la moto y yo los salgo corriendo a los gritos, como una loca. Ellos vuelven [en contramano y sobre la vereda] por la calle Mendoza y todos me empezaron a ayudar. Me asombró cómo reaccionó toda la gente. Se armó como una red y todos comenzaron a ayudar. No lo podía creer. Porque no es que los quisieron frenar una sola vez, fueron varias. Yo los corría de atrás y pensaba ‘se escapan’, y alguien los frenaba. Así varias veces hasta que los atraparon”.

A su turno, Juan contó: “En el barrio estamos todos emocionados. Fue algo terrible, por la situación, pero logramos que ella recuperara el celular. Como se ve en el video, yo agarro lo primero que tenía a mano y, por suerte, le pegué y cayó desparramado en el piso. También el verdulero lo perseguía con un cajón y en la esquina, que hay una obra, salieron todos a ayudar”.

La mujer agregó: “No es la primera vez que me roban y, la verdad, me pasa que no me puedo quedar quieta. Me empieza a subir una adrenalina que tengo que correr o gritar. Es tanta la impotencia de sentir esa agresión y acto violento que los comencé a correr y gritar. Por suerte, ellos me escucharon. Mis vecinos son unos genios. Toda la gente de acá, del barrio, es gente trabajadora. No es inseguro el barrio, pero sí hay hechos puntuales como el arrebato de celulares”.

Consultado sobre si alguna vez había arrojado un casco de esa manera, el cerrajero contó: “ Yo lancé el casco, veo que le pego y el tipo cae desparramado. Ahí pensé que entre todos lo teníamos que agarrar ”.

Lo que muestran los videos del hecho

El hecho ocurrió ayer las 9.07 en Triunvirato y Mendoza. Según se puede observar en imágenes de tres cámaras de seguridad de comercios de la zona, dos ladrones, a bordo de una moto, le arrebataron el celular a una mujer, que pidió auxilio a los gritos mientras perseguía a los delincuentes.

Los ladrones querían escapar por la calle, pero fueron encerrados por un auto, por lo que debieron dar la vuelta e intentaron escaparse por la vereda. Cuando la moto sube a la vereda, el ladrón que iba en la parte de atrás se baja y comienza a correr mientras era perseguido por vecinos y comerciantes.

Al observar la situación, un hombre, que tiene una ferretería, tomó un casco de moto y se lo tiró al ladrón que corría. Le pegó directo en la cabeza.

Por la magnitud del golpe, el ladrón, llamado George, de nacionalidad colombiana y de 30 años, cae al suelo y choca contra un macetero. Mientras, era perseguido por otros vecinos y comerciantes, entre ellos un verdulero que llevaba en sus manos un cajón de madera.

Según el parte policial, oficiales de la Policía de la Ciudad escucharon el pedido de auxilio de la damnificada y lograron retener al delincuente y recuperar el celular.

