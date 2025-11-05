Violencia escolar en La Plata: expulsan a un alumno tras la pelea que dejó herida a una preceptora

El alumno señalado como responsable de la pelea que acabó con una preceptora herida este martes en el colegio Normal 2 de La Plata fue expulsado de la institución. Así lo informó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos en un comunicado.

La entidad educativa bonaerense aseguró que tras el violento episodio escolar “se adoptaron de manera inmediata las medidas institucionales correspondientes”. “Se resolvió que a partir del día de la fecha el joven responsable de iniciar la agresión dejará de ser alumno de la escuela”, indicó la cartera provincial.

El comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación

En ese sentido, la Dirección de Educación bonaerense también señaló que la Jefatura Distrital de la Plata citará a los adultos responsables con el fin de encontrar otra escuela del distrito para que el estudiante pueda continuar con sus estudios secundarios.

Además, la DGCyE instruyó una investigación interna para dar con las causas del enfrentamiento. “Se convocó a los adultos responsables del mismo, se actuó conforme al protocolo provincial de intervención ante situaciones conflictivas y se dispuso el acompañamiento de los equipos directivos, supervisores, Equipos de Orientación Escolar y personal del Equipo de Inspección General para asistir a estudiantes, docentes y familias”, detalló el organismo.

En el comunicado la DGCyE agradeció al personal de la escuela que intervino para frenar la pelea, se comprometió a seguir recabando información y reiteró su repudio a los hechos de violencia en el ámbito educativo.

“La escuela es un espacio de aprendizaje, respeto y convivencia democrática”, remarcó la entidad. A su vez, adelantó que la Jefatura Distrital La Plata permanecerá presente en Colegio ex Normal 2 para “acompañar a la comunidad educativa, fortalecer el trabajo institucional y asegurar condiciones de cuidado para todos sus integrantes”.

La preceptora intentó frenar la pela

La docente agredida, de 42 años, que trabaja desde hace 3 años en el Normal 2, contó que el conflicto comenzó poco antes del mediodía, cuando un joven rompió un palo de escoba y buscó a un alumno de sexto año. En medio de enfrentamiento apareció un joven expulsado el año pasado, quien ingresó al edificio aprovechando que la puerta se encontraba abierta. “Quiero trabajar dignamente, como todas mis compañeras”, sostuvo.

En un video grabado por estudiantes se observa el momento en que la trabajadora se interpone para frenar la pelea y recibe un golpe directo en el rostro. La mujer sufrió un corte en la frente.

La preceptora de una secundaria de La Plata terminó herida tras intentar separar alumnos en una pelea

“Hoy los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Estudié para enseñar a los chicos, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada. No es justo”, dijo Mónica, una preceptora compañera de la mujer agredida, en diálogo con los medios.

A mediados de este año, el colegio ya había registrado episodios similares a mediados de este año, lo que obligó a montar una guardia policial para terminar con las peleas de los alumnos a la salida de la institución, según consignó el medio local 0221.