Video: quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta, subió la marea y tuvieron que salir nadando

Dos hombres trataron de cruzar el Río de la Plata en una camioneta y fueron sorprendidos por la subida repentina de la marea. El vehículo en el que iban quedó completamente sumergido en el agua y las víctimas tuvieron que huir nadando. Según las imágenes que mostró LN+, el conductor y el acompañante del vehículo decidieron aprovechar la bajamar para cruzar hasta el otro lado.

El hecho ocurrió este domingo en la costa de Berisso, en la provincia de Buenos Aires. El medio local 0221 indicó que el episodio tuvo lugar en la zona de Palo Blanco que lleva hasta la Isla Paulino, un destino turístico muy visitado, y a la que se accede a través de embarcaciones desde un muelle.

Se metieron con su camioneta al Rio de la Plata

Cómo ocurrió el hecho

Cerca de las 11 de la mañana, los efectivos de emergencia se dirigieron hasta el lugar luego de recibir un llamado por la posible presencia de ocupantes atrapados dentro de una camioneta 4x4.

Los individuos que viajaban a bordo al rodado quisieron cruzar hasta el otro lado del río. Sin embargo, la marea subió rápidamente y el barro del lecho del río los dejó encajados sin posibilidad de moverse.

La camioneta que quedó tapada por el agua

La palabra de las autoridades

El titular del área de Defensa Civil de la ciudad, Roberto Scafati, expresó al medio citado: “Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”.

En ese marco, explicó: “Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”.

Tal como puede verse en las imágenes, la camioneta quedó hundida en el agua y ya cubierta por el río. La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, concluyó Scafati.