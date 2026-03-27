Virus respiratorios: PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país

PAMI adelantó en todo el país la campaña de vacunación antigripal 2026, en una decisión que responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene observando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

La medida de la obra social más grande del país enfocada en jubilados y pensionados busca fortalecer la inmunidad de una de las poblaciones más vulnerables antes del período de mayor circulación del virus, con el objetivo de prevenir complicaciones y cuadros graves.

Los afiliados pueden vacunarse en cualquier farmacia de la red PAMI sin turno previo ni orden médica, con solo presentar DNI y credencial

La obra social informó que los afiliados podrán vacunarse en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de contar con una orden médica ni de sacar turno. Para recibir la dosis, solo deberán presentar el DNI y la credencial de la obra social.

En el caso de las personas menores de 65 años que tengan factores de riesgo, además, deberán llevar la documentación médica que acredite esa condición.

Para consultar cuáles son las farmacias habilitadas, los afiliados podrán ingresar en el buscador disponible en el sitio web de PAMI o comunicarse al 138, en la línea PAMI Escucha, y marcar la opción 0.

Desde ese organismo recomendaron, de todos modos, llamar antes a la farmacia en la que suelen vacunarse o retirar usualmente su medicación para confirmar la disponibilidad de la inmunización.

La vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras dosis del Calendario Nacional, una estrategia que ayuda a facilitar y ampliar la cobertura

Otro dato destacado es que la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con otras dosis incluidas en el Calendario Nacional. Según se informó, la única contraindicación es presentar alergia a alguno de sus componentes o haber tenido una reacción alérgica tras recibir una dosis anterior.

Con esta decisión, PAMI busca anticiparse a la temporada de mayor circulación viral y facilitar el acceso a una herramienta clave de prevención para sus afiliados en todo el país.