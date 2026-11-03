Visita del Papa León XIV: qué incluye el kit de los voluntarios y qué harán durante el recorrido

A muy pocos días de la visita apostólica de León XIV en la Argentina, ya se están llevando a cabo todos los preparativos para recibirlo en el país. En un recorrido maratónico, el obispo de Roma pasará por CABA, Claypole, Córdoba y Luján y realizará cinco encuentros masivos.

En este contexto, la Conferencia Episcopal Argentina realizó una convocatoria para sumar a voluntarios que colaboren en las tareas durante la visita. En las primeras 24 horas, ya había más de 5000 inscriptos, y cuando cerró la inscripción, el número había superado los 25.000. Los requisitos eran simples: ciudadanos argentinos o con residencia argentina, de 18 a 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. El término “voluntarios Papa” tuvo un incremento del 5000% de aumento en las búsquedas en la web en la última semana, según Google Trends.

Qué tiene el kit para los voluntarios del Papa León XIV

Los voluntarios estarán en las tres sedes de la visita cubriendo diferentes tareas: orientación a peregrinos, atención a otros voluntarios, celebraciones litúrgicas, servicio de apoyo a otras áreas, accesibilidad, equipos sanitarios, logística de eventos y comunicación.

Qué incluye el kit del voluntario y dónde retirarlo

Más allá de la trascendental naturaleza del evento, la previa a la llegada de León XIV está cargada de pequeños símbolos que generan tanta emoción como curiosidad. Y entre los pequeños tópicos que animan la espera se encuentra el kit del voluntario que preparó la Conferencia Episcopal para los 25.000 inscriptos. Los bolsos incluyen:

Una mochila de tela

Una remera identificatoria, de color amarillo para los voluntarios, rojo para los coordinadores de sectores y cuadrilla, verde para los coordinadores de área y azules para coordinadores de sedes y nacionales.

Una botella de agua reutilizable

Un rosario donado por la comunidad de Schoenstatt

Una tarjeta SUBE que se habilitará el 6 de noviembre.

Un piluso o gorra.

Pulsera identificatoria que no se debe colocar hasta el día del servicio.

Un carnet identificatorio con su correa.

Hay más de 25.000 inscriptos para ser voluntarios durante la visita de León XIV Noelia Marcia Guevara - La Nación

Los kits se repartieron el fin de semana pasado en CABA (Regimiento de Patricios) y Luján (Club El Ateneo). Por la cantidad de inscriptos, la organización puso dos fechas más de retiro: sábado 7/11 de 11 a 18 h. y domingo 8/11 de 8 a 12 h. en la Parroquia Sagrada Eucaristía (Av. Santa Fe 4320). Para la sede de Córdoba habrá dos sedes de retiro que varían según la tarea asignada:

Colegio 25 de Mayo: lunes 9/11 de 9 a 12 h.

lunes 9/11 de 9 a 12 h. CPC N5 - Ruta 20: sábado 7/11 y domingo 8/11 de 9 a 19 h. o lunes 9/11 de 9 a 13 h.

Tareas y actividades del voluntariado

Ser voluntario para la visita del Papa León XIV en la Argentina significa “asumir una misión de servicio gratuito, responsabilidad y disponibilidad”, de acuerdo con la web de la Conferencia Episcopal. Se recomienda tener un carácter abierto, capacidad de relación, organización, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, alta motivación, compromiso y una actitud dinámica y positiva. Para capacitar a los inscriptos, se creó una web que incluye cuatro módulos de formación y materiales de lectura específicos de cada sede.

Se prepararon más de 25.000 kits para cada uno de los voluntarios Noelia Marcia Guevara - La Nación

Los voluntarios se dividen en distintos rangos según su tarea: coordinador nacional, coordinador de sede, coordinador de área, coordinador de sector, coordinador de cuadrilla y voluntario. En las distintas áreas de servicio se incluyen: