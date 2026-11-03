Visita del Papa León XIV: qué incluye el kit de los voluntarios y qué harán durante el recorrido
Más de 25.000 personas se registraron para el voluntariado que asistirá en los encuentros que el Sumo Pontífice tiene programados en la Argentina
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A muy pocos días de la visita apostólica de León XIV en la Argentina, ya se están llevando a cabo todos los preparativos para recibirlo en el país. En un recorrido maratónico, el obispo de Roma pasará por CABA, Claypole, Córdoba y Luján y realizará cinco encuentros masivos.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Argentina realizó una convocatoria para sumar a voluntarios que colaboren en las tareas durante la visita. En las primeras 24 horas, ya había más de 5000 inscriptos, y cuando cerró la inscripción, el número había superado los 25.000. Los requisitos eran simples: ciudadanos argentinos o con residencia argentina, de 18 a 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. El término “voluntarios Papa” tuvo un incremento del 5000% de aumento en las búsquedas en la web en la última semana, según Google Trends.
Los voluntarios estarán en las tres sedes de la visita cubriendo diferentes tareas: orientación a peregrinos, atención a otros voluntarios, celebraciones litúrgicas, servicio de apoyo a otras áreas, accesibilidad, equipos sanitarios, logística de eventos y comunicación.
Qué incluye el kit del voluntario y dónde retirarlo
Más allá de la trascendental naturaleza del evento, la previa a la llegada de León XIV está cargada de pequeños símbolos que generan tanta emoción como curiosidad. Y entre los pequeños tópicos que animan la espera se encuentra el kit del voluntario que preparó la Conferencia Episcopal para los 25.000 inscriptos. Los bolsos incluyen:
- Una mochila de tela
- Una remera identificatoria, de color amarillo para los voluntarios, rojo para los coordinadores de sectores y cuadrilla, verde para los coordinadores de área y azules para coordinadores de sedes y nacionales.
- Una botella de agua reutilizable
- Un rosario donado por la comunidad de Schoenstatt
- Una tarjeta SUBE que se habilitará el 6 de noviembre.
- Un piluso o gorra.
- Pulsera identificatoria que no se debe colocar hasta el día del servicio.
- Un carnet identificatorio con su correa.
Los kits se repartieron el fin de semana pasado en CABA (Regimiento de Patricios) y Luján (Club El Ateneo). Por la cantidad de inscriptos, la organización puso dos fechas más de retiro: sábado 7/11 de 11 a 18 h. y domingo 8/11 de 8 a 12 h. en la Parroquia Sagrada Eucaristía (Av. Santa Fe 4320). Para la sede de Córdoba habrá dos sedes de retiro que varían según la tarea asignada:
- Colegio 25 de Mayo: lunes 9/11 de 9 a 12 h.
- CPC N5 - Ruta 20: sábado 7/11 y domingo 8/11 de 9 a 19 h. o lunes 9/11 de 9 a 13 h.
Tareas y actividades del voluntariado
Ser voluntario para la visita del Papa León XIV en la Argentina significa “asumir una misión de servicio gratuito, responsabilidad y disponibilidad”, de acuerdo con la web de la Conferencia Episcopal. Se recomienda tener un carácter abierto, capacidad de relación, organización, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, alta motivación, compromiso y una actitud dinámica y positiva. Para capacitar a los inscriptos, se creó una web que incluye cuatro módulos de formación y materiales de lectura específicos de cada sede.
Los voluntarios se dividen en distintos rangos según su tarea: coordinador nacional, coordinador de sede, coordinador de área, coordinador de sector, coordinador de cuadrilla y voluntario. En las distintas áreas de servicio se incluyen:
- Registro y acreditación: recepción, perfilado y asignación oficial del voluntariado
- Formación y espiritualidad: capacitación técnica, pastoral y acompañamiento del corazón.
- Servicios de misión: despliegue táctico, asignación de cuadrillas y coordinación en el terreno.
- Acompañamiento y bienestar: cuidado integral, descanso, hidratación y contención.
- Logística y alojamiento: proveer de la infraestructura vital, refugio y sustento para el servicio.
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