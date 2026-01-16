Viviam Perrone responsabilizó a la policía bonaerense del choque en Pinamar que dejó grave a Bastián, el niño de 8 años

Desde Valeria del Mar, a pocos kilómetros de Pinamar, Viviam Perrone apuntó contra la Policía bonaerense y las autoridades locales por el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar, donde Bastián, de 8 años, resultó gravemente herido. En una entrevista con LN+, sostuvo que se trata de una situación reiterada y previsible: “Pasa todos los veranos”.

La fundadora de Madres del Dolor cuestionó el despliegue policial en el traslado del menor a Mar del Plata y aseguró que los recursos deberían destinarse a la prevención. “Hubo una hilera de policías en el traslado del nene, eso no hacía falta. Hacía falta que estuvieran en La Frontera, en la Olla”, remarcó. Según dijo, viene advirtiendo desde noviembre sobre lo que sucede cada temporada en ese sector de médanos.

Operativo policial durante el traslado de Bastian para llevarlo en helicóptero a Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Llegada de Bastián a la base naval de Mar del Plata en helicóptero de la Policia bonaerense Mauro V. Rizzi

Perrone insistió en que no alcanza con reaccionar después de los hechos. “Hace falta dinero para campañas de concientización. Nadie cree que esto le va a pasar a su hijo hasta que pasa”, afirmó, y sostuvo que mostrar la realidad —incluso con imágenes— puede evitar que otras familias atraviesen situaciones similares a la que ella vivió.

Viviam Perrone

“Los hechos viales son asesinatos”

En otro tramo de la entrevista, Perrone contó que la abuela de Bastián se comunicó con ella y le indicó que necesita alojamiento durante la internación del nene en Mar del Plata. “Además del dolor, están los traslados y la estadía. Todo eso pesa”, señaló.

También pidió cambiar la mirada social sobre los siniestros viales: “Los hechos viales son asesinatos. Son la primera causa de muerte en jóvenes y son prevenibles y evitables”. En ese sentido, criticó el argumento de los adultos que se molestan ante las sugerencias de especialistas a sus hijos: “Después, cuando pasa algo, responde toda la sociedad: hospitales, médicos, helicópteros, que los pagamos entre todos”.

Bastián, el pequeño de ocho años que está en estado delicado tras el choque en La Frontera de Pinamar Facebook

Propuesta para evitar nuevas tragedias

Perrone propuso avanzar con soluciones estructurales y controladas. “¿Por qué no armar un lugar específico para cuatriciclos y UTV, con entrada, ambulancia y controles? Puede hacerlo el municipio o una empresa privada”, planteó. La idea, explicó, es permitir la práctica recreativa en condiciones seguras, con reglas claras y supervisión.

“Hay que planificar y querer hacerlo antes, no esperar el después”, concluyó.