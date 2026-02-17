Vuelta al cole: cómo organizar la comida para el inicio de las clases, según una nutricionista

Con el comienzo de las clases, las familias vuelven a reorganizar horarios, mochilas y también un aspecto clave: la alimentación diaria. No se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas.

En LN+, la nutricionista Fiorella Vitelli remarcó que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje: “Impacta en el neurodesarrollo, en la inmunidad y en la gestión emocional”. Según explicó, si los chicos reciben los nutrientes que necesitan, pueden mantener energía estable y “absorber el conocimiento para potenciar su crecimiento”.

Fiorella Vitelli, nutricionista

Qué nutrientes no pueden faltar en la vianda

Vitelli señaló que tanto en el desayuno como en los snacks o el almuerzo es importante incluir grasas saludables. Entre las opciones mencionó aceitunas, palta, aceite de oliva y frutos secos -cuando ya pueden consumirlos-, además de pastas como la de maní.

“El huevo tiene proteína y grasas, por eso es importante consumirlo”, agregó, como ejemplo de un alimento completo y accesible para armar viandas rápidas.

Las grasas saludables, según la nutricionista, deben estar en todas las viandas Shutterstock

Desayuno: no obligar, pero sí negociar

La especialista aclaró que no siempre es necesario forzar el desayuno: “Para mí, no hay que obligar a nadie a desayunar si no tiene apetito”. Sin embargo, distinguió entre falta real de hambre y rechazo a lo saludable para pedir productos ultraprocesados.

“Es diferente si te dice que no tiene hambre de lo que le estás dando y te pide galletitas”, advirtió.

Vitelli remarcó la importancia de no obligar a desayunar, siempre y cuando sea por falta de apetito y no por querer ultraprocesados Shutterstock

Viandas prácticas y comidas que diviertan

Vitelli propuso pensar en platos simples, pero atractivos para los chicos:

Huevos revueltos

Pinchos con tomate y queso

Bastones de pollo rebozados caseros

Postres saludables como banana con pasta de maní y chocolate

También recomendó involucrarlos en la cocina: “Que batan sus huevos para el omelette y preparen sus viandas”.

La especialista recomendó cocinar con los chicos para que formen parte del armando de sus viandas escolares Jacob Lund - Shutterstock

El rol de los límites antes de la adolescencia

La nutricionista recordó que los chicos recién logran regularse mejor a partir de los 13 años. Antes, “los adultos tenemos que poner límites sanos”. Por eso, insistió en “elegir batallas”, negociar y construir acuerdos familiares, incluso en contextos sociales como cumpleaños o reuniones.

Sobre este punto, Vitelli fue tajante con ciertos productos: “La gaseosa no hay que ni empezarla: cuanto más podamos postergarlo es mejor”. También alertó sobre el efecto adictivo de algunos snacks: “Si tenés galletitas en casa, no tiene sentido decir que no coma”.

La nutricionista sugirió evitar que los chicos consuman gaseosas o aguas saborizadas Shutterstock

Una guía simple: los seis grupos de alimentos

Para organizar compras y viandas, la especialista recomendó pensar en una base equilibrada:

Frutas y verduras de estación

Cereales integrales y carbohidratos de calidad (batata, papa, boniato)

Legumbres

Proteínas animales (carne, pollo, pescado)

Grasas naturales saludables

Agua como bebida principal

Con estos grupos, aseguró, se pueden armar “platos sencillos y divertidos” que acompañen el inicio del ciclo lectivo con más salud y energía.