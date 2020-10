Las clases presenciales en espacios al aire libre, una de las propuestas de la Ciudad Fuente: LA NACION

La vuelta a clases presenciales en las distintas jurisdicciones del país parece estar más cerca. O al menos a un retorno en forma progresiva. Para esta tarde se espera que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anuncie una serie de medidas entre las que se encontraría la revinculación de los alumnos porteños que no tuvieron conexión con sus profesores durante la cuarentena, algo que venía pidiendo la Ciudad desde agosto. Aunque la posibilidad es concreta, desde el gobierno porteño esperan con incertidumbre y expectativa lo que sucederá en las próximas horas.

"No sabemos qué puede pasar, no tenemos ni un dato. Vemos que las posturas son ambiguas y no tenemos seguridad si habilitarán o no algunas de las propuestas que presentamos", explicaron desde el Gobierno de la ciudad, ante un anuncio que contemplaría la vuelta a clase de los alumnos de último ciclo, de primaria y secundaria, y de la inclusión de 6500 alumnos porteños que no tuvieron contacto desde que comenzó el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Al Ministerio de Educación de la ciudad llegó ayer una convocatoria, la misma que enviaron a las 24 jurisdicciones, para participar de una reunión vía zoom con el objetivo de establecer y consensuar el regreso paulatino a las aula y, además, informar sobre el nuevo índice epidemiológico y el resto de los indicadores que permitirán el regreso progresivo de los alumnos que viven en ciudades de más de 500.000 habitantes.

Se espera que Trotta y su equipo comunique la decisión de avanzar con el regreso de las clases presenciales y autorizar a los gobernadores y al Jefe de Gobierno a poner en marcha el operativo para que suceda. Con el aval de Nación, sería decisión de cada provincia y de la Ciudad avanzar o no en la vuelta a las aulas.

La propuesta más urgente en la Ciudad es revincular a los 6500 alumnos que estuvieron desconectados desde que comenzó la pandemia por problemas de conectividad. "Pero también hay propuestas para los últimos años de secundaria, de primaria, los técnicos; habrá que ver qué nos habilitan, si es que autorizan algo", deslizaron desde la administración porteña.

Más allá de lo que anuncie Trotta hoy, en la Ciudad ya comenzaron a recibir señales desde el círculo más cercano al presidente, Alberto Fernández, que podrían favorecer el retorno a las clases en las próximas semanas. Esta semana, en reuniones que mantuvieron funcionarios de Nación y Ciudad, desde el entorno presidencial brindaron apoyo y solicitaron a sus pares porteños que agilicen las gestiones para destrabar el conflicto.

La administración porteña ya presentó distintos proyectos para reanudar las actividades con espacios digitales en las escuelas, espacios al aire libre en las plazas y en los patios de los colegios, pero hasta ahora no había aprobación del Gobierno. "Nosotros estamos para arrancar ya tenemos todo listo", dijeron desde la Ciudad.

"No hace falta la vacuna para volver a clases, pero tiene que haber datos objetivos que nos permitan dar pasos seguros", había dicho Trotta anteayer, dando un indicio de que podría haber cambios en las políticas educativas después de seis meses de clases presenciales suspendidas por el coronavirus. "Desde un principio la prioridad han sido las y los alumnos que finalicen un ciclo", había agregado.

El primero en sentar postura había sido el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se mostró a favor del regreso a las aulas este año para los estudiantes del último grado de la primaria y del año final de la secundaria."Los chicos de sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases", dijo ayer Massa, durante un zoom junto a referentes del Frente Renovador de distintas provincias, y les pidió que trasladen esa idea a los gobernadores y ministros de Educación de sus ciudades.

De esta forma Trotta reafirmó que la voluntad del Gobierno nacional siempre fue procurar la vuelta segura, progresiva y escalonada en todo el país como en aquellas provincias que ya retomaron las clases en forma presencial. Hasta el momento las provincias que retomaron la actividad y lograron sostener la reapertura de escuelas son La Pampa y Formosa. San Juan, Catamarca y Santiago del Estero avanzaron, pero tuvieron que dar marcha atrás por el aumento de casos; mientras que en San Luis el retorno se produjo ayer.

