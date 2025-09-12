¿Vuelve la lluvia al AMBA este fin de semana? los detalles del pronóstico que anticipó el SMN

La semana primaveral, con máximas superiores a los 20 grados y cielos mayormente soleados, podría tener un impasse este sábado con la llegada de chaparrones aislados durante la noche.

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para este sábado una jornada agradable, aunque con algo de inestabilidad durante la noche, que podría dar lugar a chaparrones aislados.

Previsiones del SMN

El pronóstico detalla para el sábado una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, y una nubosidad que irá cambiando hasta aumentar considerablemente.

Por otro lado, adelantó que el domingo la temperatura máxima subirá dos grados, ubicándose en 22, y que la mínima rondará los 13, pero que se mantendrá mayormente nublado.

En tanto, el SMN proyectó que la previa de la primavera seguirá a tono con las características propias de esta estación, sin lluvias a la vista.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 21°C, el cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 67%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 11°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 84%.