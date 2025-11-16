Vuelve la lluvia (¿y el granizo?) en varios puntos del país: cómo estará el clima este domingo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre importantes acumulados de agua en el territorio nacional, principalmente en la franja central y el Litoral; el alerta amarilla, activada
- 2 minutos de lectura'
Pasada por agua. Así será la jornada en varias provincias argentinas durante este domingo 16, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ente anunció que rige el alerta amarilla no solo por los grandes acumulados de agua, sino también por las altas probabilidades de caída de piedra.
El alerta de nivel amarillo para la tarde y noche en la zona central abarca las provincias de La Pampa, centro de Córdoba y el oeste de la provincia de Buenos Aires. También el sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos.
En el caso del Litoral, la provincia más anegada será Misiones, con coletazos de agua para Chaco y Corrientes. En esa región prevén acumulados de hasta 40mm en pocas horas.
En territorio porteño primará la inestabilidad. Si bien habrá una tímida aparición solar, se terminarán imponiendo las nubes y el agua.
Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C. Aún así, la recomendación es siempre la misma: tener una prenda impermeable a mano.
A diferencia de las lluvias que se registraron en el oeste de la Argentina el último viernes, este domingo las precipitaciones avanzarían de forma más organizada y generalizada, con riesgo de fuertes lluvias en cortos periodos, además de granizo e intensas ráfagas de manera localizada.
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
