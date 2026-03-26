Vuelven las tormentas al AMBA: habrá más de 24 horas de lluvias, vientos fuertes e inestabilidad

Tras una semana de tregua, en pocas horas volverá la inestabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió que durante el fin de semana se registrarán tormentas fuertes, vientos y ráfagas en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense.

Mientras que para este jueves el SMN indicó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 27 grados y una mínima que comenzó en 18°C, con cielo parcialmente nublado, se espera que el viernes ingrese un frente cálido desde el norte de Buenos Aires con mayor contenido de humedad y de temperatura alta, lo que incrementará el nivel de inestabilidad.

Tal como detalló el sitio especializado Meteored, la humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires será muy pronunciada, por lo que a lo largo del día aumentará la nubosidad e inestabilidad. Esto provocará que, finalmente, el sábado por la tarde comiencen las lluvias fuertes, que se concentrarán principalmente sobre el AMBA.

Las tormentas este sábado sobre Buenos Aires. Windy

Las precipitaciones se extenderán durante la noche del sábado, la madrugada del domingo y hasta entrada la tarde del último día del fin de semana. En las últimas horas, incluso, puede esperarse algo de sol y ambiente muy pesado y húmedo, lo que podrá disparar las máximas a valores de hasta 29 grados sobre el AMBA.

A partir del lunes, en tanto, las temperaturas se mantendrán similares y la transición de marzo a abril será con cielo mayormente nublado, con continuidad de esta masa de aire cálida e inestable. En algunos casos, podrá superar la barrera de los 30 grados sobre Buenos Aires.

El pronóstico de los próximos días en la Ciudad. SMN

Las alertas para este jueves

Al mismo tiempo, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este nivel de advertencia implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla rige en el oeste de Jujuy, particularmente en sectores de la Puna, incluyendo Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. En esa región se prevé que las áreas sean afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas, caída de granizo aislado y abundantes precipitaciones en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones: evitar salir durante la tormenta; no sacar la basura; limpiar desagües para facilitar el escurrimiento del agua; desconectar los electrodomésticos; cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda; cerrar puertas y ventanas; asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado como una casa, un edificio o un vehículo.