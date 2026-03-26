Milei asistirá al Congreso para respaldar a Adorni; vuelve a subir el petróleo después del rechazo de Irán a negociar
Además, sigue la audiencia por la ley de glaciares; el Gobierno envía al Senado los pliegos de 62 jueces y fiscales; se viene el Gran Gremio de Japón. Estas son las noticias de la mañana del 26 de marzo de 2026
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LA NACION
- Milei va a asistir al Congreso para respaldar a Adorni en su informe de gestión. “No me lo pierdo, ahí estaré”, confirmó el Presidente a través de sus redes. El 29 de abril va a ser la primera exposición del Jefe de Gabinete en Diputados, y el mandatario anticipó que va a estar en uno de los palcos: sería la primera vez que un presidente siga este tipo de sesión de forma presencial.
- Sigue la audiencia por la ley de glaciares después de una primera jornada tensa. Hubo cruces entre los defensores de las minerías y los críticos al proyecto oficialista, y una protesta fuera del Congreso. Hoy desde las 10 se reanuda con una reunión virtual que permitirá escuchar expositores de todo el país, en medio de la polémica por la restricción a la participación de los inscriptos.
- El Gobierno envía al Senado los pliegos de 62 jueces y fiscales, pero no da a conocer los nombres. De esta manera, abrió el proceso para cubrir las vacantes de la justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. Ahora el Senado debe debatir si les da acuerdo. Las vacantes preocupan a la Corte y complican el funcionamiento del sistema.
- Vuelve a subir el petróleo después del rechazo de Irán a negociar con Estados Unidos. El barril de crudo Brent para entrega en mayo avanzaba cerca de 2,5% y llega a poco más de US$104,5 en Londres. El WTI estadounidense sube 2,2% y llega a los US$95,5.
- Todo listo para el Gran Premio de Japón. Se trata de la tercera fecha del campeonato de la Fórmula 1. La primera sesión de entrenamiento está programada para hoy a las 23:30 hora de la Argentina. La segunda práctica será a las 3 de la mañana de este viernes y la tercera a las 23:30. La clasificación, el sábado a las 3 de la mañana, y la carrera en el circuito de Suzuka el domingo a las 2.
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