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Milei asistirá al Congreso para respaldar a Adorni; vuelve a subir el petróleo después del rechazo de Irán a negociar

Además, sigue la audiencia por la ley de glaciares; el Gobierno envía al Senado los pliegos de 62 jueces y fiscales; se viene el Gran Gremio de Japón. Estas son las noticias de la mañana del 26 de marzo de 2026

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Manuel Adorni en conferencia de prensa este miércoles
Manuel Adorni en conferencia de prensa este miércoles

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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