Ya murieron 7 menores por tos convulsa en el país; ganó Racing y jugará contra Boca

- Preocupa la baja vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban controladas. El número de casos de tos convulsa o coqueluche en el país se duplicó en seis semanas y sigue creciendo con una mayor dispersión en el territorio que el año pasado. 7 menores de 2 años murieron por la enfermedad. Las carteras sanitarias provinciales están reforzando la comunicación para aumentar la cobertura con la vacunación.
- El Gobierno modificó el Presupuesto 2025 y desvió recursos a educación, salud, seguridad y defensa. La medida, publicada en el Boletín Oficial, redistribuye partidas para reforzar gastos en prestaciones previsionales y programas sociales, otorga financiamiento extra para hospitales, universidades y organismos estatales. En cuanto a la deuda pública, se realizó un ajuste para pagar los servicios de la deuda del año y las obligaciones del Tesoro.
- Cayó la recaudación en noviembre. Los ingresos al fisco bajaron el mes pasado 8,7% en términos reales, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Y acumula cuatro meses en retroceso. La suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles explicaron la caída en valores reales.
- Nicolás Maduro le respondió a Trump y escala la tensión entre los países. El venezolano encabezó un acto en Caracas, donde aseguró que se quedará “para siempre“ a servir al pueblo. Mientras, Donald Trump reúne a su gabinete de seguridad y defensa para definir los pasos a seguir, luego de reconocer que habló por teléfono con Maduro, donde según medios estadounidenses, le habría dado un ultimátum para salir de Venezuela junto a su familia.
- Racing le ganó por penales a Tigre y juega contra Boca para llegar a la final. Se impuso 4 a 2 tras el empate que siguió durante el alargue. Ahora la Academia se prepara para visitar la Bombonera. En el otro partido que se jugó ayer, Gimnasia se impuso 2 a 0 ante Barracas Central y disputará el clásico platense ante Estudiantes en la siguiente instancia.
