Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

A través del decreto 849/2025, el Gobierno realizó un reajuste del Presupuesto 2025 antes de la presentación del correspondiente al de 2026. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, redistribuye partidas para reforzar gastos en prestaciones previsionales y programas sociales, otorga financiamiento extra para hospitales, universidades y organismos estatales.

El decreto dispone incrementos significativos para Anses, que deberá afrontar mayores costos por movilidad previsional, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas alimentarios y el refuerzo del PAMI. También amplía los fondos destinados a salud, incluidas transferencias a los hospitales de alta complejidad S.A.M.I.C., y eleva el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.