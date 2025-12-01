La recaudación cayó en noviembre y acumuló cuatro meses en retroceso

La recaudación tributaria registró en noviembre su cuarto mes consecutivo de caída en términos reales respecto del mismo período del año pasado, afectada principalmente por una alta base de comparación por ingresos extraordinarios que no estuvieron presentes en 2025, especialmente por retenciones a las exportaciones del agro.

Los ingresos al fisco totalizaron el mes pasado los $15.598.232 millones, lo que implicó un aumento nominal del 19,7%, informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El porcentaje implica un desplome de 8,7% si se descuenta la inflación que hubo en el período, según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)

La ARCA explicó las razones del retroceso que se observó el mes pasado a través de un comunicado. Según detalló, en noviembre de 2024 hubo ingresos extraordinarios derivados del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, la moratoria impositiva, el impuesto PAIS y el impuesto de Regularización de Activos (blanqueo). “Sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 29%”, explicó el organismo recaudador.

Al respecto, el economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf, comentó: “La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante noviembre de 2025. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería negativa de 3,6%”.

En noviembre pasado se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total. En los tres meses previos también había jugado en contra la alta base de comparación.

Analizando por tributo, Argañaraz detalló que la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 69% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario. Le siguieron Bienes Personales, con una baja real interanual del 64%, e impuestos internos, con una baja del 12,6%. Estos últimos por ser comparados contra una base alta, la de noviembre de 2024, y por bajas de alícuotas.

Los únicos dos tributos con aumento real serían derechos de importación, con 21,7%, e impuesto a los combustibles, con 17,2%, dado el incremento de volumen en el caso del primero y del valor del impuesto en el segundo. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en noviembre, explicó Argañaraz. El dato oficial se conocerá el jueves 11 de este mes.

El principal impuesto de la Argentina, el IVA, habría tenido una baja del 2,2% en términos reales respecto de noviembre de 2024. El mes pasado se destacó por el registro de una devolución negativa (ingreso) de $141.000 millones. El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 1% real interanual, según la estimación del Iaraf.

Así, la recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros once meses del año descendió 1% en términos reales respecto del mismo periodo de 2024, de acuerdo con Argañaraz. Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, los ingresos habrían trepado un 5%.

En términos de variación real interanual, en los primeros once meses del año los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-35%), derechos de exportación (-12,4%) e Internos coparticipados (-10,3%). En tanto, los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (49,8%), derechos de importación (23,2%) y seguridad social (15,3%).