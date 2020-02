Tras la segunda muerte por la enfermedad en lo que va del año, se informó que los casos se elevan a 152 Fuente: Reuters

En lo que va del año, en la provincia de Buenos Aires se confirmaron 152 casos de dengue, de los que el 77% (117) corresponden a pacientes que habían viajado a Paraguay, Bolivia, Colombia, Misiones, Formosa y Salta, zonas con circulación viral. A su vez, el gobierno de Axel Kicillof informó que en 12 de sus 135 municipios hay brotes de la enfermedad.

Los datos surgen del Boletín Epidemiológico, que publicó el Ministerio de Salud bonaerense. En este territorio, durante lo que va del año se registraron las únicas dos muertes que hubo en el país por la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti . El jueves se conoció la segunda víctima, una mujer de 69 años de Temperley, que había regresado de Paraguay.

Los municipios en los que se registraron brotes de la infección son: La Matanza, Tres de Febrero, Quilmes, General San Martín, Lomas de Zamora, Vicente López, Lanús, Malvinas Argentinas, Avellaneda, La Plata, San Miguel y Merlo. Según se lee en el Boletín, la cantidad de casos de La Matanza (20) supera significativamente la del resto de los distritos. Le siguen La Plata, con 11, y Lomas de Zamora, con 10.

La directora de Epidemiología bonaerense, Teresa Varela, explicó a LA NACIÓN que para considerarse que un distrito está en brote la zona debe presentar casos autóctonos, sin antecedentes de viaje. Este factor indica que el virus está circulando en el lugar.

En la provincia los casos mortales fueron dos. El primero, un hombre de 73 años, oriundo de Avellaneda, que no tenía ningún antecedente de viaje a zonas con circulación viral. La segunda víctima, en cambio, fue una mujer de 69 años, de Temperley, quien había viajado a Paraguay.

Importados

La mayoría de las personas con dengue registradas en Buenos Aires (87 de 152) tenían un antecedente de viaje a Paraguay previo al inicio de los síntomas. Entre enero y febrero, el país vecino confirmó 11.311 casos de la enfermedad. Allí, el virus mostró un cambio radical la semana pasada: generó la muerte de 14 personas y elevó a 34 las víctimas en lo que va del año.

En Buenos Aires, el cambio también fue evidente. El aumento de la propagación del dengue hizo que el gobierno comenzara a impulsar nuevas medidas. Además de publicar y publicitar un programa de descacharrado en los hogares, según el boletín epidemiológico, los municipios empezarán a ofrecer "servicios de manejo de los residuos sólidos para su adecuada disposición final".

Según explica Varela, esto último significa que van a garantizar la recolección de residuos sólidos con posibilidad de contener agua -llantas viejas, botellas, recipientes y otros- y van a colocarlos en un lugar que evite la acumulación de este líquido y, por lo tanto, el crecimiento de la población de mosquitos Aedes aegypti.

En el Boletín se indica que para esta época del año pasado solo se habían confirmado cuatro casos en toda la provincia. Sin embargo, según Varela, el aumento era algo sabido desde el año pasado, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el incremento en agosto y emitió una alerta para la región.

Por otro lado, en la provincia no hay nuevos infectados por sarampión , la infección viral que causó la muerte de una mujer el pasado 21, algo que no sucedía en el país desde 1998. Desde septiembre del año último hasta ayer, el número de afectados llegó a 118. Sin embargo, hace tres semanas que no se confirman nuevos casos. El último diagnóstico positivo del virus se dio el pasado 2, en Quilmes.

Medidas de prevención:

Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos). Dar vuelta objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores). Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Usar en los floreros productos alternativos (geles o arena húmeda) en lugar de agua. Mantener los patios y jardines desmalezados y destapar los desagües de lluvia de los techos.