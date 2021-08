10 juegos nuevos de consola y PC para disfrutar en septiembre

Septiembre llega con una gran cantidad de títulos para todas las consolas y estilos de juego. En un mes donde te podrías pedir unos días de vacaciones para jugar vas a poder resolver misterios, vivir en loops interminables, jugar reversiones de clásicos y recorrer extraños mundos con amigos.

Estos son los juegos destacados que debutan este mes en PC y consolas.

Twelve Minutes

Ya disponible - PC, Xbox Series S|X y One

Con vista cenital, vamos a revivir 12 minutos cruciales en nuestra vida junto a nuestra esposa, explorando nuestra casa. En estos 12 minutos de puzzles y misterio, vamos a tener que averiguar sobre un asesinato en el pasado de nuestra amada y lidiar con un policía violento que intenta ingresar a la casa. Con voces de Willem Dafoe y Daisy Ridley, y con tangos de Gardel de fondo, vamos a tener que resolver este misterio, para poder salir de un loop de 12 minutos que nos van a cambiar la vida para siempre. El juego está disponible para PC y en Xbox Game Pass.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Ya disponible - PS5 - PS4

Una nueva y mejorada versión del juego de aventura y acción Ghost of Tsushima llega para extender la historia y para darle mejoras visuales a los usuarios de PlayStation 5. Ahora, además de la historia completa del juego lanzado en julio de 2020, vamos a poder explorar, al estilo Assassin’s Creed, la isla de Iki, metiéndonos aún más dentro de la historia de Jin, nuestro protagonista. Las visuales en PS5 serán en 4K a 60 cuadros por segundo, con audio 3D.

Life Is Strange: True colors

10 de septiembre - Xbox Series X|S, One, Switch, PC, PS4 y PS5

Con un formato de cinco episodios, vamos meternos en una historia interactiva repleta de dramas, poderes e introspección, que nos llevará a conocer la historia de Alex luego de la tragedia de la muerte de su hermano. ¿Un accidente o una muerte dudosa? Esto es lo que deberemos resolver de la mano de nuestros poderes sobrenaturales, para descubrir qué fue lo que pasó en el pueblo de Haven Springs.

Lost in Random

10 de septiembre - Xbox Series X|S, One, Switch, PC, PS4 y PS5

Lost in Random, de la mano de Electronic Arts, y los creadores del aclamado Fe, es un juego de acción y arcade con vista en tercera persona, en un extraño mundo que nos llevará a experimentar no solo situaciones típicas de los juegos hack and slash, sino también puzzles y estrategias para avanzar y conseguir cartas, que se podrán cambiar como poderes. Un viaje audiovisual al estilo de El extraño mundo de Jack, con un diseño cuidado y hasta con un dado con patas, que nos acompañará en nuestra misión para salvar a nuestra hermana.

Deathloop

14 de septiembre - PS5 y PC

El primer juego que lanza Bethesda luego de ser comprado por Xbox será en la PlayStation 5. Este juego de acción y disparos en primera persona creado por el estudio Arkane nos lleva a una lucha entre asesinos, donde tendremos que planear lo que hacemos dentro de loops temporales. Nada tendrá consecuencias, ya que siempre volveremos a despertar en el mismo momento, y podremos aprovechar lo que aprendimos en el loop anterior para usarlo en nuestros enfrentamientos.

Tales of Arise

10 de septiembre - Xbox Series X|S, One, PC, PS4 y PS5

De la mano de Bandai Namco llega una secuela de Tales Of (Beseria, Destiny, Vesperia) centrado en el rol. Con combate dinámico mantiene la línea de los juegos anteriores pero cambia el estilo por completo junto con su motor gráfico. Ahora Unreal engine 4. Ideal para los fanáticos de la saga de juegos de rol que ahora llega a las consolas de última generación.

Diablo 2: Resurrected

23 de septiembre - Xbox Series X|S, One, Switch, PC, PS4 y PS5

En medio de los escándalos por acoso y abuso dentro de Blizzard, saldrá la remasterización del clásico Diablo 2. Esta nueva versión no tocará nada de la jugabilidad, pero sí mejorará los aspectos visuales y de conectividad del juego. Modernizándolo, pero dejándolo lo más parecido al original en esencia. Uno de los grandes títulos de la historia de videojuegos, que se podrá jugar en casi todas las consolas.

Death Stranding: Director’s Cut

24 de septiembre - PS4 y PS5

Otro de los juegos exclusivos de PlayStation que tendrán su “corte del director”. En este caso no es una visión distinta de la creación de Hideo Kojima, sino una adaptación y mejora para la PlayStation 5, sumado a algunos agregados en la historia y las misiones jugables. Si ya tenés la versión del juego en PS4, sólo costará 10 dólares con resolución 4K y 60 FPS.

Lost Judgement

24 de septiembre - PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series X|S

La secuela de Judgment, que a su vez es un spin-off de la saga Yakuza, llegará para las generaciones actuales y anteriores de consolas con Takayuki, exabogado y detective como protagonista. Vamos a tener que investigar un crimen del que nadie parece ser culpable, a pesar de nuestras sospechas. Con acción, suspenso y aventura vamos a recorrer y explorar las ciudades de Japón, mientras peleamos por resolver el caso.

New World

28 de septiembre - PC

El MMORPG (juego masivo online de Rol) de Amazon por fin tiene fecha de salida. Se trata del primer juego “peso pesado” con versión final de la empresa creada por Jeff Bezos (y dueños de Twitch), que de la mano de una adaptación del CryEngine intentará motivarnos a vivir dentro de Aeternum, un mítico lugar donde podremos conseguir Azoth, una sustancia única e invaluable. Demonios, quests, misiones grupales y todo lo que un MMO tiene que ofrecer. No tendrá suscripción mensual para jugar, y costará 1099 pesos en Steam.

