150 frases para manifestar buenas energías y compartir por WhatsApp
A continuación, un extenso listado de mensajes para enviar a amigos, familiares, parejas y hasta compañeros de trabajo por la app de mensajería
Muchas personas quieren compartir con sus familiares, amigos, compañeros o con su pareja frases que manifiesten buenas energías por WhatsApp. Estos mensajes pueden levantar ánimos en malos momentos, ofrecer suerte frente a desafíos o solamente ser un mensaje de cariño para aquellas personas especiales.
- Acordate: las tormentas no son eternas, el sol siempre vuelve a salir.
- Lo que hoy pesa, mañana puede transformarse en fuerza.
- Tenés todo lo necesario para salir adelante.
- Cada paso chiquito que das ya es un triunfo.
- No aflojes, lo mejor está en camino.
- Sos mucho más fuerte de lo que pensás.
- Hoy puede ser el inicio de algo hermoso.
- Mirá lo lejos que llegaste, no te subestimes.
- Cuando sientas que no podés más, recordá por qué empezaste.
- Cada día trae su propia oportunidad.
- Que la vida te sorprenda con cosas lindas hoy.
- Te mando toda la energía para que te vaya genial.
- Que tus proyectos encuentren el camino perfecto.
- Ojalá la suerte te acompañe en cada paso.
- Que lo que soñás empiece a tomar forma.
- Todo lo bueno que diste va a volver multiplicado.
- Que el universo conspire a tu favor.
- Deseo que hoy todo salga mejor de lo que esperás.
- Que la suerte te abrace fuerte.
- Te deseo éxitos y mucha paz en lo que encares.
- Sos mi lugar favorito en el mundo.
- Gracias por hacerme sentir en casa con solo mirarme.
- Cada día con vos es un regalo.
- Me hacés creer en la magia de lo simple.
- Sos mi persona, hoy y siempre.
- Estar a tu lado hace todo más fácil.
- Te mando un abrazo enorme aunque no estemos cerca.
- Pensar en vos me alegra el día.
- Tu sonrisa es mi energía favorita.
- Te quiero con todo lo que soy.
- Gracias por estar siempre, incluso cuando no digo nada.
- Tu amistad me salva en los días grises.
- Sos de esas personas que hacen todo más liviano.
- Contar con vos es un privilegio.
- No importa el tiempo ni la distancia, siempre estás.
- La vida es mejor compartida con vos.
- Te deseo todo lo bueno porque lo merecés.
- Que nunca falten nuestras risas.
- Me siento afortunado de tenerte como amigo/a.
- Sos familia elegida.
- La familia es ese refugio que nunca se derrumba.
- Gracias por ser mi raíz y mi sostén.
- Con ustedes todo tiene sentido.
- Tenerlos cerca es un regalo de la vida.
- Nada se compara al amor familiar.
- Ustedes son mi motor y mi calma.
- Deseo que la unión nos acompañe siempre.
- Cada momento juntos vale oro.
- La familia no es perfecta, pero es amor real.
- Gracias por enseñarme a querer sin medida.
- Hoy va a ser un buen día, confialo.
- La sonrisa abre caminos.
- Cada amanecer es una nueva oportunidad.
- Hoy elegí ver lo bueno en lo simple.
- Los detalles hacen grande la vida.
- No te olvides de agradecer, es la mejor energía.
- Todo lo que das vuelve, así que da amor.
- Un día sin risas es un día perdido.
- Que nunca falte música en tu rutina.
- Lo mejor está en las pequeñas cosas.
- Ser feliz es valorar lo que ya tenés.
- La paz interior no se negocia.
- Todo lo que buscás afuera empieza adentro.
- El tiempo es el regalo más valioso.
- Menos miedo, más acción.
- La gratitud transforma cualquier día.
- Elegí rodearte de gente que sume.
- La calma también es un logro.
- No hay error que no deje enseñanza.
- La vida es hoy, no mañana.
- Confío en que vas a poder con todo esto.
- El esfuerzo siempre da frutos.
- Si lo soñás, lo podés lograr.
- Los obstáculos son parte del camino.
- Todo lo que vale la pena cuesta un poco.
- Tenés el poder de cambiar tu historia.
- Dale con todo, el futuro es tuyo.
- Nada es imposible si tenés constancia.
- El miedo no te define.
- Lo difícil de hoy será tu orgullo mañana.
- Estoy con vos, no estás solo/a.
- Los días oscuros también pasan.
- Te mando un abrazo enorme, de esos que curan.
- Tenés derecho a descansar y recomenzar.
- No hay noche que no termine en amanecer.
- Todo dolor enseña algo.
- Confío en tu fortaleza.
- Apoyate en quienes te quieren.
- Estoy cerca, aunque sea a la distancia.
- Tu luz no se apaga, aunque hoy cueste verla.
- Gracias por estar, siempre.
- Sos parte de lo mejor que me pasó.
- Agradezco tu compañía en cada etapa.
- Tu ayuda vale más de lo que imaginas.
- Gracias por ser vos, sin máscaras.
- Tu cariño es un regalo que atesoro.
- Me hacés la vida más linda.
- No tengo palabras para lo que significás.
- Tu amistad es de las cosas más valiosas.
- Siempre agradezco tenerte en mi vida.
- Que hoy te rodee solo gente linda.
- Ojalá tu día tenga más sonrisas que preocupaciones.
- Te deseo paz en el alma y alegría en el corazón.
- Que nada te quite la ilusión.
- Ojalá el universo te sorprenda bien.
- Te mando un montón de energía positiva.
- Que tu día sea liviano y feliz.
- Deseo que hoy brilles como merecés.
- Que tu camino esté lleno de cosas buenas.
- Te deseo calma, amor y risas.
- Todo va a estar bien.
- Vas a poder.
- Confía.
- Lo merecés.
- Seguí adelante.
- Respirá hondo.
- ¡No te rindas!
- Sonreí.
- Abrazá la vida.
- Disfrutá el ahora.
- Que descanses y sueñes lindo.
- Mañana será mejor.
- Dormí en paz, que lo bueno espera.
- Hoy diste lo mejor de vos, relajá.
- Buenas noches, que la calma te abrace.
- Dejemos las preocupaciones para mañana.
- Cerrá el día con gratitud.
- Que tu descanso recargue tu energía.
- Buenas noches, alma linda.
- El sol vuelve a salir, siempre.
- Que tu día arranque con alegría.
- Buen día, que todo salga redondo.
- Hoy puede ser grandioso si lo decidís.
- Despertate con gratitud.
- Que el café te dé alas y el día motivos.
- Buen día, que la suerte te sonría.
- Hoy es tu oportunidad para brillar.
- Que la jornada empiece con energía.
- Arrancá con todo, el día es tuyo.
- Que tengas un día lleno de luz.
- Lo mejor está por llegar.
- La esperanza nunca se apaga.
- A veces, solo hace falta confiar.
- Tu energía atrae lo que soñás.
- Cada día es un nuevo comienzo.
- La vida tiene más belleza de la que vemos.
- Todo lo que deseás ya está en camino.
- Elegí la alegría, aunque cueste.
- Tu actitud cambia todo.
- Hoy es un buen día para creer.
