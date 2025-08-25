Muchas personas quieren compartir con sus familiares, amigos, compañeros o con su pareja frases que manifiesten buenas energías por WhatsApp. Estos mensajes pueden levantar ánimos en malos momentos, ofrecer suerte frente a desafíos o solamente ser un mensaje de cariño para aquellas personas especiales.

150 frases para manifestar buenas energías y compartir por WhatsApp

Acordate: las tormentas no son eternas, el sol siempre vuelve a salir.

Lo que hoy pesa, mañana puede transformarse en fuerza.

Tenés todo lo necesario para salir adelante.

Cada paso chiquito que das ya es un triunfo.

No aflojes, lo mejor está en camino.

Sos mucho más fuerte de lo que pensás.

Hoy puede ser el inicio de algo hermoso.

Mirá lo lejos que llegaste, no te subestimes.

Cuando sientas que no podés más, recordá por qué empezaste.

Cada día trae su propia oportunidad.

Un mensaje de aliento puede ayudar a una persona querida Shutterstock

Que la vida te sorprenda con cosas lindas hoy.

Te mando toda la energía para que te vaya genial.

Que tus proyectos encuentren el camino perfecto.

Ojalá la suerte te acompañe en cada paso.

Que lo que soñás empiece a tomar forma.

Todo lo bueno que diste va a volver multiplicado.

Que el universo conspire a tu favor.

Deseo que hoy todo salga mejor de lo que esperás.

Que la suerte te abrace fuerte.

Te deseo éxitos y mucha paz en lo que encares.

Sos mi lugar favorito en el mundo.

Gracias por hacerme sentir en casa con solo mirarme.

Cada día con vos es un regalo.

Me hacés creer en la magia de lo simple.

Sos mi persona, hoy y siempre.

Estar a tu lado hace todo más fácil.

Te mando un abrazo enorme aunque no estemos cerca.

Pensar en vos me alegra el día.

Tu sonrisa es mi energía favorita.

Te quiero con todo lo que soy.

Gracias por estar siempre, incluso cuando no digo nada.

Tu amistad me salva en los días grises.

Sos de esas personas que hacen todo más liviano.

Contar con vos es un privilegio.

No importa el tiempo ni la distancia, siempre estás.

La vida es mejor compartida con vos.

Te deseo todo lo bueno porque lo merecés.

Que nunca falten nuestras risas.

Me siento afortunado de tenerte como amigo/a.

Sos familia elegida.

La familia es ese refugio que nunca se derrumba.

Gracias por ser mi raíz y mi sostén.

Con ustedes todo tiene sentido.

Tenerlos cerca es un regalo de la vida.

Nada se compara al amor familiar.

Ustedes son mi motor y mi calma.

Deseo que la unión nos acompañe siempre.

Cada momento juntos vale oro.

La familia no es perfecta, pero es amor real.

Gracias por enseñarme a querer sin medida.

Hoy va a ser un buen día, confialo.

La sonrisa abre caminos.

Cada amanecer es una nueva oportunidad.

Hoy elegí ver lo bueno en lo simple.

Los detalles hacen grande la vida.

No te olvides de agradecer, es la mejor energía.

Todo lo que das vuelve, así que da amor.

Un día sin risas es un día perdido.

Que nunca falte música en tu rutina.

Lo mejor está en las pequeñas cosas.

Ser feliz es valorar lo que ya tenés.

La paz interior no se negocia.

Todo lo que buscás afuera empieza adentro.

El tiempo es el regalo más valioso.

Menos miedo, más acción.

La gratitud transforma cualquier día.

Elegí rodearte de gente que sume.

La calma también es un logro.

No hay error que no deje enseñanza.

La vida es hoy, no mañana.

Confío en que vas a poder con todo esto.

El esfuerzo siempre da frutos.

Si lo soñás, lo podés lograr.

Los obstáculos son parte del camino.

Todo lo que vale la pena cuesta un poco.

Tenés el poder de cambiar tu historia.

Dale con todo, el futuro es tuyo.

Nada es imposible si tenés constancia.

El miedo no te define.

Lo difícil de hoy será tu orgullo mañana.

Estoy con vos, no estás solo/a.

Los días oscuros también pasan.

Te mando un abrazo enorme, de esos que curan.

Tenés derecho a descansar y recomenzar.

No hay noche que no termine en amanecer.

Todo dolor enseña algo.

Confío en tu fortaleza.

Apoyate en quienes te quieren.

Estoy cerca, aunque sea a la distancia.

Tu luz no se apaga, aunque hoy cueste verla.

Mensajes de alientos para compartir con amigos Shutterstock

Gracias por estar, siempre.

Sos parte de lo mejor que me pasó.

Agradezco tu compañía en cada etapa.

Tu ayuda vale más de lo que imaginas.

Gracias por ser vos, sin máscaras.

Tu cariño es un regalo que atesoro.

Me hacés la vida más linda.

No tengo palabras para lo que significás.

Tu amistad es de las cosas más valiosas.

Siempre agradezco tenerte en mi vida.

Que hoy te rodee solo gente linda.

Ojalá tu día tenga más sonrisas que preocupaciones.

Te deseo paz en el alma y alegría en el corazón.

Que nada te quite la ilusión.

Ojalá el universo te sorprenda bien.

Te mando un montón de energía positiva.

Que tu día sea liviano y feliz.

Deseo que hoy brilles como merecés.

Que tu camino esté lleno de cosas buenas.

Te deseo calma, amor y risas.

Todo va a estar bien.

Vas a poder.

Confía.

Lo merecés.

Seguí adelante.

Respirá hondo.

¡No te rindas!

Sonreí.

Abrazá la vida.

Disfrutá el ahora.

Que descanses y sueñes lindo.

Mañana será mejor.

Dormí en paz, que lo bueno espera.

Hoy diste lo mejor de vos, relajá.

Buenas noches, que la calma te abrace.

Dejemos las preocupaciones para mañana.

Cerrá el día con gratitud.

Que tu descanso recargue tu energía.

Buenas noches, alma linda.

El sol vuelve a salir, siempre.

Que tu día arranque con alegría.

Buen día, que todo salga redondo.

Hoy puede ser grandioso si lo decidís.

Despertate con gratitud.

Que el café te dé alas y el día motivos.

Buen día, que la suerte te sonría.

Hoy es tu oportunidad para brillar.

Que la jornada empiece con energía.

Arrancá con todo, el día es tuyo.

Que tengas un día lleno de luz.

Lo mejor está por llegar.

La esperanza nunca se apaga.

A veces, solo hace falta confiar.

Tu energía atrae lo que soñás.

Cada día es un nuevo comienzo.

La vida tiene más belleza de la que vemos.

Todo lo que deseás ya está en camino.

Elegí la alegría, aunque cueste.

Tu actitud cambia todo.

Hoy es un buen día para creer.