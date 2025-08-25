LA NACION

150 frases para manifestar buenas energías y compartir por WhatsApp

A continuación, un extenso listado de mensajes para enviar a amigos, familiares, parejas y hasta compañeros de trabajo por la app de mensajería

Frases para enviar por WhatsApp a amigos
Muchas personas quieren compartir con sus familiares, amigos, compañeros o con su pareja frases que manifiesten buenas energías por WhatsApp. Estos mensajes pueden levantar ánimos en malos momentos, ofrecer suerte frente a desafíos o solamente ser un mensaje de cariño para aquellas personas especiales.

150 frases para manifestar buenas energías y compartir por WhatsApp

  • Acordate: las tormentas no son eternas, el sol siempre vuelve a salir.
  • Lo que hoy pesa, mañana puede transformarse en fuerza.
  • Tenés todo lo necesario para salir adelante.
  • Cada paso chiquito que das ya es un triunfo.
  • No aflojes, lo mejor está en camino.
  • Sos mucho más fuerte de lo que pensás.
  • Hoy puede ser el inicio de algo hermoso.
  • Mirá lo lejos que llegaste, no te subestimes.
  • Cuando sientas que no podés más, recordá por qué empezaste.
  • Cada día trae su propia oportunidad.
Un mensaje de aliento puede ayudar a una persona querida
  • Que la vida te sorprenda con cosas lindas hoy.
  • Te mando toda la energía para que te vaya genial.
  • Que tus proyectos encuentren el camino perfecto.
  • Ojalá la suerte te acompañe en cada paso.
  • Que lo que soñás empiece a tomar forma.
  • Todo lo bueno que diste va a volver multiplicado.
  • Que el universo conspire a tu favor.
  • Deseo que hoy todo salga mejor de lo que esperás.
  • Que la suerte te abrace fuerte.
  • Te deseo éxitos y mucha paz en lo que encares.
  • Sos mi lugar favorito en el mundo.
  • Gracias por hacerme sentir en casa con solo mirarme.
  • Cada día con vos es un regalo.
  • Me hacés creer en la magia de lo simple.
  • Sos mi persona, hoy y siempre.
  • Estar a tu lado hace todo más fácil.
  • Te mando un abrazo enorme aunque no estemos cerca.
  • Pensar en vos me alegra el día.
  • Tu sonrisa es mi energía favorita.
  • Te quiero con todo lo que soy.
  • Gracias por estar siempre, incluso cuando no digo nada.
  • Tu amistad me salva en los días grises.
  • Sos de esas personas que hacen todo más liviano.
  • Contar con vos es un privilegio.
  • No importa el tiempo ni la distancia, siempre estás.
  • La vida es mejor compartida con vos.
  • Te deseo todo lo bueno porque lo merecés.
  • Que nunca falten nuestras risas.
  • Me siento afortunado de tenerte como amigo/a.
  • Sos familia elegida.
  • La familia es ese refugio que nunca se derrumba.
  • Gracias por ser mi raíz y mi sostén.
  • Con ustedes todo tiene sentido.
  • Tenerlos cerca es un regalo de la vida.
  • Nada se compara al amor familiar.
  • Ustedes son mi motor y mi calma.
  • Deseo que la unión nos acompañe siempre.
  • Cada momento juntos vale oro.
  • La familia no es perfecta, pero es amor real.
  • Gracias por enseñarme a querer sin medida.
  • Hoy va a ser un buen día, confialo.
  • La sonrisa abre caminos.
  • Cada amanecer es una nueva oportunidad.
  • Hoy elegí ver lo bueno en lo simple.
  • Los detalles hacen grande la vida.
  • No te olvides de agradecer, es la mejor energía.
  • Todo lo que das vuelve, así que da amor.
  • Un día sin risas es un día perdido.
  • Que nunca falte música en tu rutina.
  • Lo mejor está en las pequeñas cosas.
  • Ser feliz es valorar lo que ya tenés.
  • La paz interior no se negocia.
  • Todo lo que buscás afuera empieza adentro.
  • El tiempo es el regalo más valioso.
  • Menos miedo, más acción.
  • La gratitud transforma cualquier día.
  • Elegí rodearte de gente que sume.
  • La calma también es un logro.
  • No hay error que no deje enseñanza.
  • La vida es hoy, no mañana.
  • Confío en que vas a poder con todo esto.
  • El esfuerzo siempre da frutos.
  • Si lo soñás, lo podés lograr.
  • Los obstáculos son parte del camino.
  • Todo lo que vale la pena cuesta un poco.
  • Tenés el poder de cambiar tu historia.
  • Dale con todo, el futuro es tuyo.
  • Nada es imposible si tenés constancia.
  • El miedo no te define.
  • Lo difícil de hoy será tu orgullo mañana.
  • Estoy con vos, no estás solo/a.
  • Los días oscuros también pasan.
  • Te mando un abrazo enorme, de esos que curan.
  • Tenés derecho a descansar y recomenzar.
  • No hay noche que no termine en amanecer.
  • Todo dolor enseña algo.
  • Confío en tu fortaleza.
  • Apoyate en quienes te quieren.
  • Estoy cerca, aunque sea a la distancia.
  • Tu luz no se apaga, aunque hoy cueste verla.
Mensajes de alientos para compartir con amigos
  • Gracias por estar, siempre.
  • Sos parte de lo mejor que me pasó.
  • Agradezco tu compañía en cada etapa.
  • Tu ayuda vale más de lo que imaginas.
  • Gracias por ser vos, sin máscaras.
  • Tu cariño es un regalo que atesoro.
  • Me hacés la vida más linda.
  • No tengo palabras para lo que significás.
  • Tu amistad es de las cosas más valiosas.
  • Siempre agradezco tenerte en mi vida.
  • Que hoy te rodee solo gente linda.
  • Ojalá tu día tenga más sonrisas que preocupaciones.
  • Te deseo paz en el alma y alegría en el corazón.
  • Que nada te quite la ilusión.
  • Ojalá el universo te sorprenda bien.
  • Te mando un montón de energía positiva.
  • Que tu día sea liviano y feliz.
  • Deseo que hoy brilles como merecés.
  • Que tu camino esté lleno de cosas buenas.
  • Te deseo calma, amor y risas.
  • Todo va a estar bien.
  • Vas a poder.
  • Confía.
  • Lo merecés.
  • Seguí adelante.
  • Respirá hondo.
  • ¡No te rindas!
  • Sonreí.
  • Abrazá la vida.
  • Disfrutá el ahora.
  • Que descanses y sueñes lindo.
  • Mañana será mejor.
  • Dormí en paz, que lo bueno espera.
  • Hoy diste lo mejor de vos, relajá.
  • Buenas noches, que la calma te abrace.
  • Dejemos las preocupaciones para mañana.
  • Cerrá el día con gratitud.
  • Que tu descanso recargue tu energía.
  • Buenas noches, alma linda.
  • El sol vuelve a salir, siempre.
  • Que tu día arranque con alegría.
  • Buen día, que todo salga redondo.
  • Hoy puede ser grandioso si lo decidís.
  • Despertate con gratitud.
  • Que el café te dé alas y el día motivos.
  • Buen día, que la suerte te sonría.
  • Hoy es tu oportunidad para brillar.
  • Que la jornada empiece con energía.
  • Arrancá con todo, el día es tuyo.
  • Que tengas un día lleno de luz.
  • Lo mejor está por llegar.
  • La esperanza nunca se apaga.
  • A veces, solo hace falta confiar.
  • Tu energía atrae lo que soñás.
  • Cada día es un nuevo comienzo.
  • La vida tiene más belleza de la que vemos.
  • Todo lo que deseás ya está en camino.
  • Elegí la alegría, aunque cueste.
  • Tu actitud cambia todo.
  • Hoy es un buen día para creer.
