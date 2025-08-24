Por qué te conviene activar la privacidad mejorada en WhatsApp y qué tiene que ver la IA con todo esto

Un mensaje viral generó alarma entre los usuarios de WhatsApp. El texto advertía sobre la necesidad de activar una supuesta “privacidad mejorada” para evitar que la inteligencia artificial (IA) de Meta acceda a las conversaciones. Sin embargo, esta afirmación es, en gran medida, engañosa y simplifica erróneamente el funcionamiento de las herramientas de privacidad de la plataforma.

El mensaje en cuestión, que le llegó a varias personas de la Argentina en las últimas semanas indicaba que “a partir de hoy, la IA está disponible en WhatsApp y tiene acceso a todos los chats”. Luego, seguía: “Todos los administradores de un chat de grupo pueden/deben activar la opción Privacidad mejorada. De lo contrario, la inteligencia artificial puede abrir los mensajes de grupo, ver los números de teléfono e incluso recuperar información personal del teléfono, incluso en los chats privados”.

En verdad, esto no es así, dado que desde la empresa aseguran que “Meta no lee los mensajes de WhatsApp”. Además, agregan: “Los mensajes personales están protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de la conversación, ni siquiera WhatsApp o Meta puede leerlos, escucharlos o compartirlos”.

El mensaje de WhatsApp cuando se accede a la configuración de privacidad adicional en un chat

De hecho, el mensaje viral se refiere a una función de privacidad presentada hace unos meses que se encuentra en la configuración de cada chat y tiene varios beneficios. Para activarla solo hay que entrar a la configuración del chat, clickear en el nombre del grupo o contacto y pulsar la opción “Privacidad mejorada en el chat”.

Qué hace realmente la función de “Privacidad mejorada del chat” y por qué conviene activarla

La “Privacidad avanzada del chat” es una herramienta de seguridad que WhatsApp introdujo para otorgar a los usuarios un mayor control sobre la difusión de los contenidos que comparten en espacios donde no conocen a todos las personas que pueden tener alcance a su contenido y mensajes, por ejemplo. Si bien WhatsApp ya cuenta con el cifrado de extremo a extremo, donde nadie puede ingresar a los chats con otras personas, fuera de los receptores de los mensajes, esta función añade algunas características más profundas.

Al activarla en un chat, ya sea individual o grupal, se aplican las siguientes restricciones, según WhatsApp:

Se impide la exportación de los mensajes , en cualquier forma.

, en cualquier forma. Se bloquea el guardado automático de archivos multimedia , es decir, que las fotos y videos compartidos no se descargarán automáticamente en la galería del dispositivo receptor.

, es decir, que las fotos y videos compartidos no se descargarán automáticamente en la galería del dispositivo receptor. Se desactiva el uso de funciones de IA dentro del chat.

El miedo de los usuarios: ¿Meta AI lee los mensajes?

Esta última función mencionada en el punteo anterior es la que muchos usuarios de WhatsApp temen: ¿significa que Meta AI lee las conversaciones privadas con otros usuarios?

Cómo hacer que la IA no utilice información privada (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

En el sitio tecnológico Xataka afirman que no es así. Existen dos formas de permitir (o entrometer) a una IA que lea las conversaciones personales. Una de las maneras, naturalmente, es compartir un mensaje con la inteligencia artificial, como un prompt en un chat, por ejemplo. En WhatsApp no solo existe Meta IA, sino que ChatGPT y otras empresas también tienen perfiles.

Por otro lado, “Meta AI, permite otras funciones, como mencionarla dentro de un grupo para pedirle cosas. Cuando hacés esto, Meta AI podrá leer el contenido de este grupo", explican en Xataka.

“Si no se menciona a Meta AI, esta no tiene por qué leer el contenido del chat. Y si se activa esta función [la de privacidad avanzada], no podrás usar Meta AI en el chat, por lo tanto, tampoco podrá acceder a lo que se dice en él. Eso sí, Meta siempre puede usar el contenido de los chats en general para entrenar a su IA, aunque existe una manera de pedir que no lo haga“, confirman en el sitio tecnológico.