3 metros de ancho: LG presentó una pantalla 4K de 136 pulgadas para tener un cine en casa

LG ha presentado una nueva pantalla cinematográfica que eleva el entretenimiento en el hogar con su tamaño de 136 pulgadas, resolución 4K y una potencia de altavoces de 100 vatios, que se refuerza con la tecnología Active Matrix, que controla individualmente cada pixel.

LG MAGNIT Active Micro LED es la nueva pantalla para el hogar que LG ha lanzado en Corea este martes con el objetivo de “redefinir la experiencia visual con entretenimiento en casa de alta gama”.

Se trata de una pantalla modular de gran tamaño, que alcanza las 136 pulgadas (unos 3 metros de ancho y 1,7 metros de alto) y ofrece “inmersión y realismo visual” con su resolución 4K y relación de contraste de 1.000.000:1, y fluidez con una frecuencia de actualización de 144Hz.

LG Magnit es una pantalla de 136 pulgadas con resolución 4K para montar un cine en casa Victoriia Kovalchuk - iStockphoto

La calidad de la imagen se refuerza con la tecnología Active Matrix, que “permite que cada píxel genere su propia luz”, como explica LG en una nota de prensa. De esta forma, “proporciona un control individual a nivel de píxeles para obtener un detalle notablemente refinado y una calidad de imagen de ultra alta definición”.

También emplea una tecnología de tratamiento de superficies patentada que “intensifica los niveles de contraste y minimiza el impacto de la iluminación externa para lograr una precisión cromática superior”.

Y equipa el procesador alpha 9 AI de 6ª generación, que analiza la intención del creador para optimizar cada escena, y lo hace reduciendo ruido, aumentando la nitidez y reconocimiento las caras, objetos, textos y fondos. El resultado, según LG, son “imágenes más naturales, detalladas y realistas”.

La pantalla cinematográfica también cuenta con Dolby Vision y la certificación Color Consistency Wide Viewing de TÜV Rheinland. La parte visual se complementa con un sonido envolvente de 4.2 canales con una potencia total de 100 vatios. E incorpora la plataforma de televisión inteligente webOS de LG, que da acceso a contenidos en streaming.