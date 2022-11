A examen: probamos el smartphone Redmi Note 11 Pro+ de Xiaomi

escuchar

Xiaomi tiene un amplio abanico de productos de todo tipo, pero en su fuerte presente se destaca por sus smartphones. De productos de gama alta, a gama baja, la marca china busca posicionarse en el mercado argentino para darle batalla a marcas con fuerte presencia como Motorola o Samsung y quizás tomar el lugar que tanto Huawei como LG no pudieron mantener.

En este caso, pudimos probar durante unas semanas como funciona y cómo se siente en la mano el Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, un equipo de gama media lanzado globalmente a fines de 2021, pero que aún se siente firme y con sensaciones premium.

¿Y qué queremos decir con premium? Es que en la mano se siente sólido. Sus bordes cuadrados, con un “feel” similar a un iPhone, lo diferencian de otras opciones de pantallas con bordes curvos y su peso, de 204 gramos, lo hacen robusto; quizás un poco pesadito, que puede ser algo positivo para algunos y una contra para otros.

Pero si hablamos de sus prestaciones, este equipo cuenta con varias características destacadas, además obviamente de tener 5G, algo que, más allá de algunas pruebas, en la Argentina es una apuesta a futuro. También posee un lector de huellas en el botón de encendido lateral derecho, algo que para los zurdos se nos complica un poco, pero que rinde como corresponde, con velocidad y certeza.

En la pantalla

La pantalla es de 6,67 pulgadas AMOLED HDR10, lo que le da una nitidez y colores del más alto nivel. Su resolución, en este caso, es de 2400 x 1080 pixeles, que es suficiente para contenidos en video de alta calidad o juegos, pero no lo más alto que podemos encontrar en smartphones. Donde también aporta un plus es en su tasa de refresco, de 120 Hz (se lo puede bajar a 60 para consumir menos) que permite correr juegos con gran calidad, hasta 120 cuadros por segundo. También posee un muestreo táctil de 360 Hz, lo que significa que tiene una reacción casi inmediata a los comandos, pero esto es algo que queda muy bien en papel, pero que en el día a día no vamos a encontrarle, por lo menos nosotros, diferencia.

También su doble parlante se destaca para escuchar contenidos con una gran nitidez y puede tentarte a usarlo sin auriculares. Si de sonido hablamos, vamos a poder conectar equipos con Bluetooth 5.2. Además el Redmi Note 11 Pro+ tiene conector para auriculares de 3,5 mm, algo que en los estándares de hoy en día suena anticuado y a la vez, super positivo. A esto se le suma conexión NFC, GPS, Wi-Fi de 2,4 y 5 Hz y radio FM.

En cuanto a su potencia, el equipo que probamos cuenta con 128 GB de almacenamiento, unos modestos 6 GB de RAM y un procesador Mediatek Dimesity 920 de 6 nanómetros, lanzado en agosto de 2021. Si bien no es un conjunto “moderno” de potencia, el equipo rinde bien, se siente fluído y con su software Android 11 directo de la caja no tiene problemas. Lo que si hay que acostumbrarse, para bien o para mal, al uso de la interfaz gráfica de Xiaomi, Miui, que puede tener muchos beneficios y otros detalles no tan prácticos si venís de otras marcas de celulares.

La cámara, un punto fuerte

Los puntos fuertes de este Redmi Note están también en sus cámaras. El equipo posee un módulo grande en la parte trasera que junta a todo el set de lentes y que sobresale bastante, tanto que si lo apoyamos sobre la mesa el equipo va a “bailar”, porque no hace pie de manera uniforme. Dicho esto, esto pasa por sus potentes sensores, que van hasta 108 megapixeles, junto con una gran angular de 8 megapixeles y un Macro de 2 megapixeles.

Las fotos tomadas con la lente principal van a destacarse por su nitidez y claridad, con resultados que van a dejar contentos hasta los más exigentes con buena luz, no así tanto las lentes gran angular y macro, que están para acompañar el buen funcionamiento principal que tiene modo Pro, retrato, nocturno, panorámico y varios modos más, inclusive uno específico para usar los 108 megapixeles para imágenes grandes o que podamos recortar sin perder calidad.

En cuanto al video, vamos a poder grabar hasta en 4K a 30 FPS con un resultado final adecuado, que cumple con lo que promete, pero que no está quizás para competir con los estándares de equipos que lo doblan o triplican en su precio, obviamente.

La grata sorpresa de este equipo está también en su capacidad de carga y que incluye en la caja. Así como los equipos Motorola en el país siguen manteniendo el cargador y la funda incluida, pero los Samsung y los Apple ya carecen de ese beneficio, en este caso el Redmi trae una funda de silicona y un cargador de 120 watts con cable que permiten recargar al equipo en condiciones ideales 25% en 5 minutos, y el 90% en tan sólo 20. Esto sumado a su batería de 4500 mAh y su destacada autonomía, le da un punto extra contra equipos de similares prestaciones.

El Redmi Note 11 Pro+ se puede conseguir en la Argentina por $ 181.799 en la tienda oficial de Xiaomi, con planes de cuotas de hasta 24 sin interés en su versión de 128 GB. Si bien ya posee en algunos mercados a su actualización, el Redmi Note 12 Pro, el equipo se sitúa como una opción para la gama media/alta a pesar de su alto ticket de compra.