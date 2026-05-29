Trabaja en Google, apostó en Polymarket sabiendo el resultado, ganó US$1,2 millones y ahora está preso

En lo que ya se perfila como uno de los casos de insider trading más insólitos de la era digital, la Justicia de Estados Unidos detuvo a Michele Spagnuolo, un ingeniero de software de Google acusado de montar una estafa millonaria utilizando información confidencial del buscador más famoso del mundo. Bajo el alias “AlphaRaccoon” (Alfa Mapache), este ciudadano italiano de 36 años radicado en Suiza logró embolsar más de 1,2 millones de dólares apostando en Polymarket, una plataforma de predicciones basada en criptomonedas que permite hacer apuestas sobre literalmente cualquier cosa (y cuyo acceso está restringido en nuestro país).

El caballo del comisario

Spagnuolo no era un novato. Con más de 12 años de trayectoria en el gigante tecnológico y especializado en seguridad informática, aprovechó su acceso a herramientas internas para conocer de antemano los resultados del “Año en búsquedas” 2025, el ranking anual de lo más buscado en Google a nivel mundial, y sobre los que se habían montado apuestas dentro de Polymarket.

Según la denuncia presentada, y como reporta la BBC, el ingeniero utilizó una herramienta de marketing, solo disponible para los empleados, que contenía datos confidenciales y no públicos sobre las tendencias de búsqueda del año, para tener información privilegiada.

Pese a que el sistema contaba con advertencias explícitas de “Confidencial de Google” en letras rojas, Spagnuolo usó esos datos para hacer jugadas maestras en el mercado de predicciones: apostaba sabiendo el resultado. Entre octubre y diciembre de 2025, su cuenta arriesgó cerca de 2,75 millones de dólares en apuestas que el mercado consideraba “improbables”, pero que él sabía que eran fijas.

Precisión quirúrgica

Lo que llamó la atención de la comunidad de apostadores fue la precisión casi perfecta de AlphaRaccoon. Mientras el público general especulaba, Spagnuolo apostaba fortunas al “No” contra figuras que parecían favoritas. Entre sus jugadas más lucrativas, apostó casi un millón de dólares a que Bianca Censori no sería la persona más buscada del año en Google, y cifras similares contra el Papa León XIV y Donald Trump.

Sin embargo, el movimiento que terminó de encender las alarmas fue su apuesta a favor del músico D4vd. Mientras las probabilidades en Polymarket para el rapero estuviera al tope de las búsquedas eran cercanas a cero —dado que se encuentra en prisión por un presunto homicidio—, el ingeniero sabía que, por esa misma razón, las búsquedas sobre él se habían disparado, llevándolo al primer puesto del ranking de Google de ese año.

Aunque intentó ocultar su identidad cambiando su nombre de usuario por una dirección alfanumérica cuando los rumores en redes sociales y Discord sugerían que AlphaRaccoon era un infiltrado de Google, el FBI logró reconstruir el camino: los investigadores detectaron que la billetera virtual utilizada para financiar las apuestas había recibido fondos de una cuenta abierta a nombre de Spagnuolo, validada nada menos que con su documento de identidad del gobierno italiano. “El trading en blockchain es transparente y rastreable; los malos actores dejan huellas”, señalaron desde Polymarket, plataforma que colaboró estrechamente con el FBI.

Un futuro tras las rejas

Spagnuolo fue arrestado esta semana al llegar a Nueva York. Los cargos que enfrenta no son menores: fraude electrónico y lavado de dinero. De ser hallado culpable, las penas máximas combinadas podrían alcanzar los 50 años de prisión.

Por su parte, Google confirmó que el empleado fue suspendido y se encuentra bajo licencia mientras cooperan con las autoridades. “Utilizar información confidencial para realizar apuestas es una violación grave de nuestras políticas”, sentenció la empresa.