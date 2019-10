| Agenda Vida Digital

Cursos, seminarios y eventos Crédito: SHUTTERSTOCK

GRATIS

ILVEM. Ofrecerá un taller sin cargo titulado "Cómo desarrollar Marketing y Publicidad Digital por Whatsapp". Informes: info@ilvem.com

CON DESCUENTO

EXO TRAINING CENTER. Dictará los cursos "Excel 2016/ Nivel III" (inicio: martes 22; duración: 16 horas; arancel: $4680 + IVA), "Power BI" (inicio: 4 de noviembre; duración: 16 horas; arancel: $5490 + IVA) y "Automatización del Testing" (inicio: 5 de noviembre; duración: 32 horas; arancel: $8600 + IVA). Lectores de LA NACION: 10% de descuento. Informes: mktgexotc@exo.com.ar

ILVEM. Desarrollará capacitaciones en "Inteligencia Artificial: cómo sincronizar el sistema nervioso con el entorno digital". Descuento para lectores de LA NACION. Informes: info@ilvem.com

ARANCELADOS

REDES NEURONALES. El martes 22, la Sociedad Argentina de Informática (Sadio) dará inicio a un "Taller de Redes Neuronales" de 4 clases teórico-prácticas de duración. Temario: análisis de datos con inteligencia artificial, redes neuronales como técnicas de Machine Learning (Aprendizaje Automático) utilizadas en Deep Learning (economía, medicina, arte), etcétera. Arancel: $3800; socios de Sadio: 50% de descuento. Informes: www.sadio.org.ar

MOBILE DAY. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organizará el jueves 24 el "eCommerce Full Experience 2019: Mobile Day#", un encuentro de capacitación que presentarán las novedades y tendencias del sector en: eShopper Mobile, omnicanalidad, medios de pago, creatividad, programática, aplicaciones, inteligencia artificial, etcétera. Aranceles: $ 600 (presencial), $ 300 (asistencia online) y gratuito (socios de CACE). Informes: www.cace.org.ar

MACHINE LEARNING. La Sociedad Argentina de Informática (Sadio) dictará el jueves 24 y viernes 25 un "Taller de Análisis de Imágenes con Machine Learning". Duración: 12 horas. Contenido: introducción al procesamiento de imágenes con lenguaje R, utilización de filtros, convolución de imágenes y Clustering k-means, entre otros. Arancel: $ 3800; socios de Sadio: 50% de descuento. Informes: www.sadio.org.ar

EVENTOS

NERDEAR.LA. La Comunidad Argentina de Sistemas cerrará hoy la 6° edición de "Nerdear.la", encuentro que contará con speakers, charlas (técnicas y de divulgación científica), workshops, trabajo colaborativo, juegos y actividades nerds. Entrada libre y gratuita. Informes: https://nerdear.la/

PLAY LIKE A GIRL. En el marco de la 5° edición del "Argentina Game Show Coca-Cola For Me", Nvidia presentará hasta mañana el "Challenge Play Like a Girl", un espacio exclusivo para mujeres gamers de Fortnite: Battle Royale que buscan desarrollarse profesionalmente en los eSports. Informes: www.argentinagameshow.com/novedades/play-like-a-girl-challenge-ft-fortnite

BUSQUEDA DE TALENTOS IT. Organizada por la Economic Development Winnipeg (EDW), llegará próximamente a la Argentina una delegación con apoyo gubernamental canadiense para reclutar profesionales IT (Information Technology). Los postulantes deberán ser graduados con experiencia en software senior, arquitectura de soluciones cloud, programación, diseño web, desarrollo de videojuegos, etcétera. Deberán contar con un nivel profesional de inglés e interés en trabajar y vivir en Winnipeg, Canadá. Las entrevistas con los candidatos pre-seleccionados se desarrollarán hasta el lunes 21. Informes: www.economicdevelopmentwinnipeg.com/talent-mission