¿El dinero compra la felicidad? Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hace una polémica confesión

Esta semana volvió a circular el ranking mensual de Forbes con el listado de las personas más ricas del mundo. Y aunque el tablero mostró algunos movimientos, con ascensos y caídas para algunos, un nombre se mantuvo inmutable en la cima: Elon Musk.

Lo curioso de esta ocasión es que, ese mismo día, el empresario multimillonario hizo una polémica confesión en sus redes sociales.

El magnate, conocido por liderar empresas en industrias muy diversas, desde la espacial con su compañía SpaceX -de la que es CEO y fundador-; la automotriz, gracias a su posición de director ejecutivo en Tesla; la inteligencia artificial, con su empresa xAI, que acaba de anunciar que se fusionará con SpaceX; el mundo de los chips neuronales, con Neuralink, empresa de la cual es cofundador; y la industria de la excavación e infraestructuras, con The Boring Company.

Según detalló la revista Forbes, al 1 de febrero a las 00:00 (hora del este), el patrimonio de Elon Musk estaba estimado en US$775.000 millones. Con esta cifra, supera al siguiente del ranking por casi medio billón de dólares (Larry Page, cofundador de Google, quien cuenta con una fortuna que asciende a US$277.000 millones).

Pero la sorpresa llegó cuando, ese mismo día, el empresario, que con tal holgada fortuna puede darse literalmente todos los gustos, publicó: “Quien dijo que «el dinero no puede comprar la felicidad» realmente sabía de lo que hablaba".

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about 😔 — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Inmediatamente, empezaron a llover los comentarios, algunos brindando apoyo, empatizando con sus sentimientos, con comentarios como “Has pasado años impulsando a la humanidad: cohetes que aterrizan solos, coches que se conducen solos, ideas que hacen que la gente sueñe más de lo que creía posible. Ese tipo de propósito deja huella en millones de vidas, incluso en días en los que quizás no te parezca suficiente”.

Una gran cantidad de usuarios compartió consejos espirituales, del estilo: “El dinero puede resolver muchos problemas, pero la paz duradera proviene de algo más profundo. Cuando conocés verdaderamente a Dios, el significado del éxito cambia; ya no está ligado a la producción ni a los logros. No necesitas buscar espacio para Aquel que ya llevás en tu alma”.

No faltaron los chistes de quienes le sugerían regalar todo su dinero, para resolver su infelicidad o quienes le aconsejaban pasar tiempo cerca de su familia, para aliviar el dolor.

Musk señaló en otra oportunidad que ha pasado por episodios depresivos, que en una entrevista con Don Lemon definió como “un estado químico negativo en mi cerebro” y confesó que toma ketamina, para “salir de ese estado mental negativo”. También explicó que había contado sobre su medicación en X, porque consideraba que “podía ayudar a otras personas”.

El comentario del magnate no es tan desacertado si se tiene en cuenta que, las conclusiones de una de las investigaciones más importantes en relación a la felicidad hablan de que esta no tiene que ver con el dinero. Se trata del estudio longitudinal realizado por la Universidad de Harvard, que comenzó en 1938 y ha seguido las vidas de 724 personas (y luego a sus familias) durante más de 85 años. Entre sus conclusiones, destacaba que las relaciones significativas son la clave de la felicidad.