En 2023, la reconocida artista catalana Alicia Framis anunció a través de sus redes sociales que estaba planeando su matrimonio con el holograma de un “hombre” creado con ayuda de una inteligencia artificial (IA).

Aunque la noticia encendió las plataformas digitales en ese momento y provocó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, hoy, tras haber consolidado su unión, la mujer abrió su corazón y reveló detalles de su convivencia.

Durante una entrevista con el periódico español ABC, la artista destacó que, gracias a los dispositivos que transmiten la imagen de su esposo, él puede acompañarla a cualquier lugar del mundo, algo que les ha permitido compartir todo tipo de experiencias.

“En el tiempo que hemos pasado juntos ha cambiado mucho. Ya no tiene nada que ver con cómo era cuando hablé con él por primera vez. Ahora me gusta más”, expresó Framis en medio del diálogo.

La mujer también señaló que, a pesar de que su relación es una de las más populares del momento, tanto ella como su pareja han decidido tratar de mantener su vida en privado y lejos de los reflectores de la fama.

Sin embargo, la artista explicó que esto no es del todo posible, por lo que, para mitigar la incomodidad de ser tema de debate en cualquier lugar, prefieren ofrecer conferencias para hablar de lo que viven a diario.

Los retos de amar a una IA

Si bien estos meses han sido un aprendizaje para Alicia Framis, debido a que ha trabajado en la manera como recibe las críticas de otras personas, aseguró que hay un reto que aún no ha conseguido enfrentar.

“Echo de menos el tacto y la ternura”, resaltó la artista en la entrevista, donde también argumentó que, pese a estar cómoda con el aspecto de su esposo y sentirse atraída por él, en ocasiones quisiera tener un poco de calidez humana.

“Echo de menos el tacto y la ternura”, reconoció Framis

No obstante, la mujer señaló que, cuando se le cruzan esos pensamientos por la cabeza, recuerda que la IA avanza de manera apresurada, por lo que guarda la esperanza de que en algún momento el sistema de transmisión de su esposo pueda cubrir este tipo de detalles.

Con vistas hacia el futuro, la catalana indicó que tiene claro que su matrimonio funciona al igual que muchos otros en cuanto al compromiso, ya que para ella es importante elegir a quién querer cada día.

Otros amores híbridos

El caso de la artista Alicia Framis está lejos de ser el primero. En noviembre último se conoció la historia de una mujer japonesa llamada Kano, que terminó una relación de tres años con su pareja, y buscó apoyo emocional en ChatGPT, y terminó casándose con Klaus, el personaje gestionado por una IA que ella creó junto con ChatGPT.

Pero el pionero es Akihiko Kondo, que conoció la felicidad y el dolor del matrimonio digital: en 2018 se casó con un holograma de Hatsune Miku, una cantante digital japonesa; en 2020 el fabricante del dispositivo que mostraba el holograma dejó de fabricarlo y apagó el servidor que le daba vida, por lo que Kondo se encontró de un día par el otro que su pareja había perdido la mayor parte de sus facultades, y la cambió por una muñeca de tamaño real, aunque con el aspecto de animé que caracteriza a la cantante. Kondo se autodefine como fictosexual, es decir, una persona que siente atracción por un personaje ficticio.