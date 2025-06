AMD: “A pesar de los desafíos económicos, vimos uno de los mayores crecimientos a nivel mundial en Argentina”

Tuvimos la chance de hablar sobre el crecimiento del mercado argentino de componentes de PC en el último tiempo con uno de los líderes globales de AMD, Omar Fakhri, vicepresidente corporativo y responsable global del negocio de componentes, encargado de manejar la región.

En la charla pudimos conversar sobre el crecimiento de nuestro país en la adopción de las nuevas tecnologías, el empuje del mercado gamer y la irrupción de la inteligencia artificial en el día a día de las personas y las empresas, tanto grandes, como pymes.

“En el canal de componentes históricamente no había muchas opciones para integradores o distribuidores chicos de participar en inteligencia artificial. Pero eso cambió”, cuenta el inglés. “Nuestros nuestros APUs 8000G tienen capacidades de AI integradas. Eso permite que un consumidor común arme una PC accesible con capacidades de inteligencia artificial, sin necesitar conocimientos avanzados. También lanzamos las nuevas Radeon AI, una línea de GPUs más económicas, que van a estar disponibles a través del canal. Más del 40% del volumen mundial de este tipo de componentes se está vendiendo en la región, lo cual es desproporcionado respecto al tamaño del mercado. Esto habla de un muy buen nivel de adopción y comprensión tecnológica”.

Pero claramente la Argentina no es un mercado tradicional. Los altibajos en la economía, los problemas en las importaciones y varios factores más hacen que la tecnología en nuestro país no sea fácil de adquirir. A pesar de esto, Fakhri afirma que operan “en Argentina de manera muy similar a como lo hacemos en el resto del mundo. Y a pesar de los desafíos económicos que se ven en estos mercados, el mercado argentino sigue rindiendo muy bien. De hecho, vimos uno de los mayores crecimientos a nivel mundial, particularmente en Argentina. El plan de este año prevé un crecimiento significativo interanual, y la primera mitad ya fue muy impresionante”.

El usuario argentino también tiene un gran peso en el mundo del gaming. La opción de jugar videojuegos en consola se encareció durante los últimos años, con modelos con altos sobreprecios en el mercado local y el costo de los juegos disparados por su dolarización. Esto siempre hace crecer al entusiasta que arma su propia PC, a la medida de su bolsillo, con la posibilidad de hacer una actualización progresiva, y que compra juegos para computadora a precios más accesibles.

Esto AMD también lo tiene en vista: “La relación precio-rendimiento es una prioridad. Nuestros procesadores tienen gráficos integrados, no necesitás una placa de video discreta para jugar títulos triple A. Podés agregarla más adelante si querés. Creo que eso explica por qué los procesadores nuestros tienen una participación tan alta en nuestro negocio global dentro de Latinoamérica”.

Los precios en la Argentina y el mercado en crecimiento

También pudimos conversar con José Ángel Morales, Director de Canal de Componentes en AMD América Latina, y con el argentino Carlos Santabaya, Gerente Senior de AMD para Componentes en América del Sur de habla Hispana de AMD, quienes aportaron un poco más de información al respecto del crecimiento en los números de AMD y lo que antes era un gran problema, los precios: “Argentina ya sinceró el precio de componentes de PC. Ya estamos, aunque falta en laptops. Pero no hay nada más que bajar. De hecho, hoy, si analizás el precio que ofrece un retailer y lo comparás con Amazon, estamos parecidos. Vas a tener un 15% arriba, quizás de nacionalización y fletes, lo que antes era un 100 o un 150%”, cuenta Santabaya.

“Hoy, de hecho, este es uno de los segmentos que más se aceleró durante Q1 y que se duplicó en Argentina con respecto a Q4 -puntualiza-. Fundamentalmente por esa caída de precios, porque se sinceró toda la cadena, toda la estructura de precios entre master y distribuidor, que obviamente tiene que ver con las reglas de juego a la hora de importar, pero si vos podés acceder al dólar de forma irrestricta, si vos tenés líneas de crédito afuera, todo cambia”.

Según Santabaya, “se duplicó la demanda. Nosotros ganamos market share, pero es algo que viene sucediendo desde antes de la pandemia que de a poco vamos dando para que sea bueno. En la Argentina, en lo que va del año, AMD tiene un 75% del market share”.

La IA en todos lados en el futuro cercano

Dejando los precios de lado, la apuesta de AMD no solo está en componentes clásicos, sino en la adopción de la IA que está empujando a nuevos parámetros en la industria. Ante la pregunta de qué se viene en el futuro, y de si la IA llegó para cambiar todo o para mejorar y acompañar lo que ya tenemos, Omar Fakhri respondió: “Hoy escuchás la palabra AI en todas las reuniones. Está en todos lados. Hay entusiasmo, pero también incertidumbre. Muchos todavía están esperando educación y dirección sobre cómo implementarla y ahí es donde AMD quiere estar”, explica y reflexiona: “el impacto total aún está por verse, pero no estaríamos haciendo esto si no creyéramos que resuelve una necesidad del mercado que nadie está abordando. Creo que la IA ya está ayudando a mejorar nuestras vidas. En Computex se mostró un caso de uso médico: una radiografía que antes tomaba semanas para analizar, ahora con AI puede ser evaluada en segundos con sugerencias inmediatas para el especialista. Si podemos usar IA para salvar vidas, mejorar el acceso a la salud y reducir errores humanos, es algo increíble.”