¿Android o iPhone?: Bill Gates explica por qué eligió su teléfono preferido

Bill Gates tiene en claro cuáles son los dispositivos electrónicos de uso cotidiano y, por obvias razones, sus preferencias siempre están del lado de las PC con Windows como sistema operativo. Sin una plataforma propia en el mundo de los smartphones, con Windows Phone discontinuado en 2017, la elección del cofundador de Microsoft está en uno de los modelos fabricados por uno de sus competidores.

“Algunos fabricantes que trabajan con Android preinstalan el software de Microsoft, y eso me facilita las cosas”, dijo Gates sobre su clara preferencia por los teléfonos con Android, el sistema operativo móvil de Google. A su vez, destacó la flexibilidad de la plataforma durante la entrevista a cargo del periodista Andrew Sorkin de The New York Times que se realizó en la red social de audio Clubhouse.

Gates también aclaró que no es inflexible, ya que también cuenta con teléfonos iPhone. De hecho, Clubhouse es una red social que por el momento solo está disponible en los dispositivos con el sistema operativo de Apple.

“Suelo tener algunos iPhone para realizar pruebas, pero mi dispositivo principal de uso cotidiano es un Android”, remarcó el ejecutivo. La preferencia de Gates por el sistema operativo Android por sobre los teléfonos iPhone está respaldada por Microsoft, ya que fue la plataforma elegida para desplegar muchos de sus servicios móviles, después de dar de baja Windows Phone en 2017.

Desde entonces, la compañía cofundada por Gates estableció acuerdos exclusivos con fabricantes de teléfonos Android como Samsung, que cuentan con diversas aplicaciones y funciones de Microsoft en sus teléfonos móviles.

LA NACION