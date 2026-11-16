Anthropic se prepara para salir a la Bolsa y se dispara el interés por sus acciones

Anthropic avanza en su histórica salida a Bolsa. Su oferta pública de venta de acciones (OPV) ha recibido pedidos por casi siete veces la cantidad de acciones disponibles, según Bloomberg. Esta es una importante señal alcista para el laboratorio de inteligencia artificial (IA) y para la solidez del conjunto de la industria de la IA en general, así como una muestra de confianza en sus modelos de negocio. El viernes pasado, la demanda era seis veces superior a la oferta de títulos de la transacción. Es decir, el interés aumenta.

Según The Information, una valoración de US$1,5 billones parece más probable en este escenario. Para alcanzarla, Anthropic debería fijar el precio de sus acciones entre US$84 y US$85, frente a un rango inicial establecido por la compañía de entre US$74 y US$78. De ocurrir, la firma tendría margen suficiente para que los inversores más entusiastas impulsasen el precio al alza tras la OPV. “De hecho, apostaríamos a que la cotización inicial superará los US$100 por acción, posiblemente incluso los 150”, dice la publicación estadounidense.

La oferta pública de venta de acciones (OPV) de Anthropic ha recibido pedidos por casi siete veces la cantidad de acciones disponibles Shutterstock

Eso sí, tras la OPV, lo que realmente importará es su cotización a lo largo de las próximas semanas. Algunos creen que Anthropic se convertirá rápidamente en la empresa más valiosa del mundo. Actualmente, Apple ostenta ese puesto con una capitalización de mercado de alrededor de US$5,2 billones. Para que la compañía dirigida por Dario Amodei supere esa cifra, sus acciones tendrían que subir por encima de los US$288 cada una.

La OPV de Anthropic ha cobrado mayor relevancia en el conjunto de la industria tecnológica tras la abrupta salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang, después de que salieran a la luz la semana pasada sus múltiples relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una presunta espía china. Nvidia y Anthropic están estrechamente vinculadas a la industria de la IA, con docenas de empresas que dependen de sus servicios, inversiones y alianzas.

En este sentido, según Bloomberg, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, podría ocupar el lugar que dejó Huang como principal promotor de la industria de la IA y que, además, exija a Anthropic que demuestre que la fiebre del oro de la IA ha madurado más allá de la fase inicial. En la industria tecnológica no se descarta tampoco el regreso de Jensen Huang a la cúpula de Nvidia, con el respaldo de inversores y otras figuras tecnológicas de Silicon Valley y la industria estadounidense, entre los que ha destacado Elon Musk.

Para alcanzar una valoración de US$1,5 billones, Anthropic debería fijar el precio de sus acciones entre US$84 y US$85 Yuki Iwamura - AP

En principio, Anthropic aspiraba a una valoración de US$1,4 billones, por debajo de los dos billones que se barajaron hace meses, pero muy por encima de los US$1,1 billones que algunos analistas de Wall Street sugirieron en plena caída de las acciones tecnológicas.

Con la operación bursátil, Anthropic y algunos de sus inversores buscan recaudar hasta US$90.400 millones mediante una OPV y una colocación privada independiente, que podría alcanzar los 26.000 millones, con participación de Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Micron Technology Y TSMC. En conjunto, de alcanzar ese volumen, superarían la operación base de SpaceX de US$75.000 millones, que tuvo lugar en el mes de junio, y la convertirían en la mayor salida a Bolsa de la historia.