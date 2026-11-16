Renunció el jueves, pero quiere volver: Jensen Huang planea su regreso a Nvidia con el apoyo de Silicon Valley

Tras haber sufrido una de las peores semanas de su vida, Jensen Huang busca la redención. El fundador de Nvidia, destituido el pasado jueves como consejero delegado (CEO) de la compañía por el escándalo de sus infidelidades y su romance con una supuesta espía china está reconsiderando su salida, según publica el diario británico Financial Times este domingo.

Espoleado por algunas de las figuras más importantes de Silicon Valley y las muestras de apoyo de varios empleados fieles, Huang está explorando su regreso a la sala de mandos del mayor fabricante de semiconductores del mundo.

La renuncia de Huang, presionado por la junta directiva, ha sido uno de los capítulos más llamativos de la industria tecnológica. Su renuncia como consejero delegado de la compañía que había dirigido durante 33 años provocó un terremoto corporativo en Wall Street, cuya onda expansiva alcanza a la Casa Blanca, al Congreso de Estados Unidos y amenaza con sacudir la pujante industria de la IA.

Huang cuenta con el apoyo de gurús como Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, o Steve Chen, uno de los fundadores de YouTube, así como de un numeroso grupo de ejecutivos de Silicon Valley que han suscrito una carta para pedir su regreso bajo el título: “Treinta y tres años merecen una respuesta. Exigimos a la Junta Directiva de Nvidia que traigan de vuelta a Jensen”.

El equipo de Huang está creando un “gabinete de crisis” para intentar conseguir el apoyo de la Casa Blanca para convencer a la junta del regreso del magnate tecnológico. El consejo de administración de Nvidia abrió una investigación el pasado domingo para esclarecer la relación durante casi dos años de su consejero delegado con una empresaria china, que supuestamente trabajaba para la inteligencia del Gobierno de Pekín con el objetivo de participar en el contrabando de microprocesadores de última generación de Nvidia a China.

Las revelaciones surgidas a lo largo de la semana sobre dos infidelidades más con trabajadoras de la compañía bajo su supervisión precipitaron la salida de Huang, pese a la gran influencia que tiene en la empresa. Durante los 33 años que ha estado al frente de Nvidia, sus acciones de Nvidia se revalorizaron un 700.000%, alcanzando un valor de 5,7 billones de dólares, antes depreciarse más de un tercio en Bolsa tras conocerse el escándalo de espionaje.

El consejo de Nvidia, que tendrá que dar la cara esta semana en la presentación trimestral de resultados, no se doblegará fácilmente. Tras la renuncia de Huang nombró a la directora financiera, Colette Krees, como consejera delegada interina y contrató los servicios de varias consultoras de cazatalentos para buscar un líder que llene el vacío dejado por el fundador de la compañía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que sugirió que Huang fuese reemplazado por Tim Cook, el presidente de Apple. “¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!“, escribió.

El regreso de Huang no resultará fácil. La Casa Blanca no querrá ensuciarse las manos en este asunto que puede terminar salpicando a Trump, quien mantenía una estrecha relación con el directivo de Nvidia. Y eso a pesar de que el mandatario estadounidense telefoneó a Huang para que aguantara.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dejado las primeras muestras de esa distancia este domingo en una entrevista en la cadena conservadora Fox News, donde reclamó una “reorganización drástica” en el liderazgo de la empresa tras la salida de Huang, que mantuvo una relación con una supuesta espía china. “Esto me hace pensar que, mientras la junta directiva busca un nuevo líder, necesitan buscar fuera de la empresa”, dijo. “Lo que estaba sucediendo dentro de la empresa requiere un cambio radical”.

“Quiero seguir insistiendo en cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para aumentar sus ingresos y ganancias”, dijo Bessent. “Y creo que necesitamos respuestas en los próximos 10 días por parte de la junta directiva y de los asesores externos”.

El escándalo de espionaje ha elevado el escrutinio sobre el secretario de Comercio, Howard Lutnick, acusado de mirar para otro lado con las exportaciones de Nvidia a Megaspeed, la compañía dirigida por la supuesta espía china, que está acusada de pasar chips avanzados de Nvidia a China, pese a que Estados Unidos mantiene un veto comercial sobre productos tecnológicos de última generación al gigante asiático para no perder la delantera en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

El escándalo de Nvidia ha provocado también un sismo en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos han reclamado una investigación para analizar el alcance del supuesto espionaje de Alice Huang, la empresaria china que mantuvo una relación con Jensen Huang. Varios congresistas han firmado una carta para que el exconsejero delegado de Nvidia testifique en Capitol Hill.

Las iniciativas parlamentarias contra Nvidia y la investigación de los legisladores sobre Huang también complican su regreso a la compañía.