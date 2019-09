Apple Arcade contará con 100 títulos, costará 4,99 dólares por mes y estará disponible en 150 países

El evento de presentación del iPhone de Apple también sirvió para revelar los detalles del lanzamiento global de Apple Arcade, el servicio de suscripción de videojuegos de la compañía, que estará disponible de forma global a partir del 19 de septiembre en 150 países.

Con un abono de 4,99 dólares por mes, Apple Arcade contará con títulos originales de firmas como Ustwo y Snowman, los desarrolladores de juegos como Monument Valley y Alto's Adventure. También será un catálogo que contará con las creaciones de Hironobu Sakaguchi y Will Wright, los cerebros detrás de Final Fantasy y SimCity, respectivamente.

Apple Arcade busca competir con los servicios de suscripción de videojuegos de Google y Microsoft Fuente: AFP

Apple Arcade también contará con versiones renovadas del legendario juego Frogger, en una remake llamada Frogger in Toy Town, junto a Shinsekai: Into The Depths, la nueva producción de Capcom.

Con esta propuesta basada en 100 títulos disponibles, Apple Arcade, que había sido anunciado en marzo, busca posicionarse en el segmento de las suscripciones de videojuegos, donde compañías como Google y Microsoft con servicios como Stadia y Xbox Game Pass.