Mal momento: eliminan los aranceles de importación de celulares, pero este año serán más caros en todo el mundo

A partir de mañana (15 de enero) los teléfonos celulares importados dejarán de pagar un arancel, que hará que su precio de entrada al país se reduzca en un 10%, completando una baja impositiva que se inició en mayo último y que debería lograr que los equipos importados tengan un valor relativo casi 30% menor que su precio en mayo: en diciembre de 2025 ya habían bajado, en promedio, un 17 por ciento.

Esa es una buena noticia para cualquiera que esté pensando en importar un celular: aunque las estimaciones son que los equipos seguirán siendo un 40% más caros que en otros países de la región, una rebaja siempre es bienvenida.

Suben los precios internacionales

En este 2026, sin embargo, esta buena noticia chocará contra una mala, de impacto mundial: la expectativa es que los smartphones aumentarán de precio por la escasez de chips de memoria (RAM y de almacenamiento), que los fabricantes están vendiendo primero a las compañías que construyen centros de cómputo para inteligencia artificial. El impacto del encarecimiento afectará también a las computadoras y tablets, y trascenderá todas las fronteras.

Lo graficó Carl Pei, diseñador al frente de la firma de celulares Nothing y fundador de OnePlus, en un posteo en X, donde cuenta los problemas de la industria tras bambalinas: “La misma memoria que se usa en los smartphones ahora es crucial para los centros de datos de IA, ya que los hiperescaladores reservan capacidad de obleas de silicio con años de antelación para impulsar el auge de la IA. Por primera vez, los smartphones compiten directamente con la infraestructura de IA y, como resultado, los precios de la memoria están aumentando drásticamente. En algunos casos, los costos de la memoria ya se han triplicado, y se esperan nuevos aumentos a medida que una demanda sin precedentes continúa absorbiendo la oferta disponible. La memoria se está convirtiendo rápidamente en uno de los componentes más caros de los smartphones y, potencialmente, en el mayor factor de costo en la lista de materiales para finales de año. Se estima que los módulos de memoria que costaban menos de US$20 hace un año podrían superar los US$100 para finales de año en los modelos de gama alta.”

El impacto del valor de la RAM en los modelos más baratos

De hecho, la expectativa de algunas consultoras especializadas como Counterpoint es que este año se venderán un 2 por ciento menos de teléfonos en todo el mundo, mientras los fabricantes deciden si trasladan al precio el aumento de los componentes o modifican las especificaciones para gastar menos en RAM o almacenamiento; esperan que los precios de los celulares en 2026 aumenten en promedio un 6,9% respecto del año pasado, siempre a nivel mundial, y siempre teniendo en cuenta que el impacto será más notorio en los modelos más económicos: según la consultora IDC, la memoria RAM representa entre un 15 y un 20 por ciento del costo total de un teléfono de gama baja; ese porcentaje se reduce en los modelos más caros, que tienen otros componentes de mayor valor (la cámara, la pantalla) por lo que el impacto se diluye.

En la feria CES 2026, que se hizo la semana pasada en Las Vegas, el coCEO de la división móvil de Samsung, TM Roh, advirtió que toda la industria está sufriendo estos cambios; el Galaxy S26 se presentará a fin de febrero y muchos analistas esperan que la compañía suba el precio de los equipos respecto del S25 en algunos mercados.

Paradójicamente, uno de los principales beneficiados de esto es la división de semiconductores de Samsung, segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo detrás de SK Hynix; ambas compañías firmaron un acuerdo con OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT) para proporcionarle hasta 900.000 obleas de DRAM al mes para su proyecto Stargate, lo que equivale a más de un tercio de toda la producción mundial de memoria en 2025.

Esta situación mundial opacará la medida nacional, que debería ser notable no tanto en el precio final de un teléfono, sino en su comparación con el precio internacional, al eliminarse aranceles intermedios.