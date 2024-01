escuchar

Los números son preliminares, pero dos consultoras de altísima reputación coinciden en el diagnóstico, así que sería raro que haya un error: por primera vez en once años, Samsung no es el mayor fabricante de celulares del año. 2023 es el año en el que Apple superó a Samsung en ventas mundiales de smartphones. En el peor de los casos, empató las ventas del gigante surcoreano, que ya es muchísimo: desde 2012, cuando Samsung superó a Nokia (que venía siendo el número 1 desde 1998, cuando le quitó esa posición dominante a Motorola), el primer puesto fue siempre para la misma compañía, Samsung, con un segundo puesto que últimamente había sido de Apple, pero que durante un largo periodo fue de Huawei. De hecho, muchos en la industria esperaban que Huawei fuera número 1 para el principio de esta década; su entrada en la lista negra de EE.UU. truncó esos planes y la transformó en un jugador que hoy solo tiene relevancia en China.

Envíos mundiales de smartphones durante 2023, en unidades y participación de mercado, y su comparación con 2022 IDC

Pero volvamos a Apple, que es la coprotagonista de esta historia. Según la consultora IDC, que publicó ayer sus datos preliminares (es decir, que están sujetos a algún ajuste) Apple se quedó con el primer puesto en las ventas acumuladas del año en 2023; la compañía ya había sido primera en ventas mundiales en el último trimestre en un par de ocasiones, coincidiendo con los meses siguientes al debut de una nueva generación de teléfonos, pero Samsung la había superado si se sumaban las ventas del resto del año.

IDC dice que en esta ocasión no fue así, y que Apple envió 234,6 millones de smartphones (el 20,1 por ciento del total) versus los 226,6 millones de Samsung (19,4 por ciento del total), seguidos por Xiaomi (con 145,9 millones, o el 12,5 del mercado mundial), Oppo (103,1 millones, o el 8,8 por ciento) y Transsion (94,9 millones, o el 8,1 por ciento); este último es un jugador chino muy fuerte en África y ahora en América latina, y que apareció en el top 5 hace muy poco.

Un dato relevante: el último fue el primer trimestre en 2 años en los que el mercado mundial de smartphones creció; esto no alcanzó para igualar el volumen de 2022, que fue de 1205,9 millones de smartphones; el de 2023 fue de 1166,9 millones de equipos, el volumen más bajo en una década. Todos los fabricantes enviaron menos equipos, salvo Apple y Transsion.

Los envíos de los mayores fabricantes de smartphones del mundo en los últimos trimestres; el último trimestre del año es siempre el más fuerte para Apple, porque es el siguiente a la presentación de los nuevos equipos

Los números preliminares de otra consultora del rubro, Canalys, publicados hoy, son similares, aunque contabiliza un poco menos de equipos enviados: 320 millones. No está de más recordar que se habla de “enviados”, de la fábrica al vendedor, porque no se sabe cuántos están efectivamente enviados y cuántos en un depósito, más allá de que en general la enorme mayoría de equipos se termina vendiendo. Canalys también cree que Apple superó a Samsung por muy poco, con un posible empate técnico alrededor del 20% de los envíos mundiales en 2023. Según Canalys, el foco de Samsung en la gama media y alta terminó sacándole volumen y, con eso, la primera posición mundial, que podría recuperar en 2024.

Para Samsung, el anuncio no llega en el mejor momento: mañana, 17 de enero, la compañía presentará la familia Galaxy S24 a nivel mundial; en sus primeros seis meses en el mercado, se enviaron casi un 23% más de Galaxy S23 que los Galaxy S22 que se enviaron en 2022, según Counterpoint; si logra repetir las ventas con Galaxy S24, podría recuperar el primer puesto este año y mantener la diferencia de 2 o 3 por ciento de participación de mercado con los que aventajó a Apple en los últimos años; Apple, no obstante, viene teniendo hace tiempo los modelos más vendidos del mercado trimestre a trimestre (tanto en la primera mitad de 2023 como en el tercer trimestre y en el último del año pasado), por lo que no será fácil desplazarla de la primera posición. El talón de Aquiles de Apple podría ser China, que llegó a ser su principal mercado y donde perdió terreno durante 2023. Las ventas de Samsung en China, dicho sea de paso, son mínimas.

