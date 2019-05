Con una cámara dual de 48 y 5 megapixeles, el One Vision utiliza Android One como sistema operativo

La línea de teléfonos celulares de Motorola suma un nuevo modelo con el One Vision, un smartphone que se destaca por su cámara de 48 megapixeles y por la presencia de Android One.

El punto destacado del Motorola One Vision está en su cámara dual de 48 megapixeles junto a otra de 5 megapixeles. Este conjunto de lentes cuenta con estabilización óptica y cuentan con un sistema de inteligencia artificial para identificar escenas. A su vez, dispone de la tecnología Quad Pixel, que permite ofrecer un modo nocturno para poder registrar imágenes en condiciones de baja luminosidad.

Del lado frontal, el nuevo One Vision deja de lado el notch del Motorola One e integra la cámara de 25 megapixeles bajo la modalidad hole-punch, al estilo Galaxy S10E, en la amplia pantalla de 6,3 pulgadas con bordes mínimos con una resolución de 2520 por 1080 pixeles. Es el primer modelo de Motorola en utilizar el procesador Exynos 9609 de Samsung, y está acompañado por 4 GB de memoria RAM y posee 128 GB de capacidad de almacenamiento. Posee una batería de 3500 mAh con carga rápida Turbo Power, tiene un conector de audio, NFC, puerto USB tipo C y cuenta con una ranura para tarjetas microSD.

El Motorola One Vision sigue los pasos del Motorola One, un smartphone que también utiliza Android One, una versión pura provista de forma directa por Google que asegura las actualizaciones del sistema operativo por dos años, además de ofrecer tres años de actualizaciones mensuales de seguridad y la posibilidad de guardar fotos de alta calidas de forma ilimitada y gratis en Google Fotos.

Ya disponible en Brasil, el Motorola One Vision también será lanzado en Europa a 299 euros, unos 335 dólares, y llegará en las próximas semanas a la Argentina y al resto de los países de la región.