Desde siempre aprender otro idioma ha sido muy importante en nuestro desarrollo académico y profesional. El dominio del inglés puede ayudarnos a abrir más puertas de lo que pensamos. Desafortunadamente, no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a un curso, ya sea por falta de tiempo o motivos económicos. Pero eso ya no será un impedimento.

Entendiendo que el inglés es el idioma más común para comunicarse en el mundo, Google desarrolló una herramienta con la cual puede practicarlo sin la necesidad de salir de su casa, y lo mejor de todo es que esta función es totalmente gratuita. La herramienta está basada en los modelos LaMDA y PALM de inteligencia artificial aplicada al lenguaje. En pocas palabras, Google desarrolló un instrumento que proporciona definiciones, además de prácticas de pronunciación con sugerencias personalizadas. Son lecciones de prácticas que tienen una duración de entre tres y cinco minutos.

Una de las ventajas con las que cuenta este sistema es que Google se vinculó con profesores de la Universidad de Lancaster para brindar respuestas acertadas y ajustadas al nivel de inglés de cada persona. La herramienta tiene la capacidad de hacer retroalimentación y hacer traducciones contextuales, enseñando cómo una palabra puede tener diferentes significados, según la circunstancia en la que es empleada.

Herramienta de Google para aprender inglés

Ojo, esta herramienta solo está habilitada en la app de Google de celulares Android y para algunos países. La intención de la empresa es extender este servicio a otras geografías y ampliar la oferta de idiomas. Lo novedoso de este desarrollo de Google es que la misma herramienta identifica el nivel de inglés de la persona y le sugiere ejercicios acordes con este. Y mientras más responda y avance en su proceso de aprendizaje, la app va alimentando su perfil para hacerle un feedback más completo sobre sus necesidades y habilidades, con el fin de que mejore su inglés.

Así, Google busca que sus usuarios aprendan inglés de una manera fácil y rápida, sin dejar de lado que podrá programar recordatorios diarios, los cuales le avisarán cuando ya sea hora de tomar su clase.

¿Cómo funciona?

Lo primero que se debe hacer es ingresar a su aplicación de Google y escribir “Traductor”. Una vez que el buscador haya arrojado los resultados, se debe seleccionar la opción “Practica hablar en inglés”, que llevará a la página en donde puede hacer uso de la herramienta de Google.

En principio, Google le hará una pregunta, por ejemplo, What do you do for fun? (¿Qué hacés por diversión?), proponiendo que para responder use cierta palabra. En este caso recomienda hacerlo con play (jugar). La pregunta debe ser respondida de forma verbal, activando el micrófono y empleando la palabra sugerida.

En caso de hacerlo bien, la herramienta lo indicará con una barra de calificación que se pone en verde si se hace bien, gris si hubo algún error, o rojo si el ejercicio estuvo mal.

Además de una evaluación, la herramienta ofrece otras opciones de respuesta. Por ejemplo, si se responde: I play videogames (juego videojuegos), además de brindar una calificación verde, la herramienta da otros ejemplos con la palabra play. I play sports (practico deportes) o I like to play board games with my friends (me gusta jugar juegos de mesa con mis amigos).

Una vez que se haya contestado la primera pregunta, se podrá tener acceso a la segunda y así sucesivamente. La herramienta también permite visualizar un calendario en el que se puede monitorear qué días se hicieron prácticas, el historial de respuestas y cuántas preguntas se respondieron bien, regular y mal.

Otras app

Además de la nueva herramienta de Google, que permitirá practicar inglés, acá recomendamos otras opciones, diseñadas para este objetivo o para aprender este idioma desde cero, sin ninguna base.

Duoling : esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. ara adaptarse al nivel de habilidades de la persona y ofreceerle los mejores ejercicios para aprender y practicar no solo el habla, sino la escucha, la lectura, la escritura y la gramática. Descargar Duolingo y usar la aplicación no tiene ningún costo; sin embargo, tienen una versión prémium con un cobro para recibir lecciones offline y sin anuncios publicitarios.

: esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la y aprender vocabulario aplicado. ara adaptarse al nivel de habilidades de la persona y ofreceerle los mejores ejercicios para aprender y practicar no solo el habla, sino la escucha, la lectura, la escritura y la gramática. Descargar Duolingo y usar la aplicación no tiene ningún costo; sin embargo, tienen una versión prémium con un cobro para recibir lecciones offline y sin anuncios publicitarios. FluentU : Esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. Mientras se reproduce un video, puede ir leyendo los subtítulos en inglés. Si no se entiende una palabra, al poner el cursor en esta le da el significado. Al final, se le hace una prueba para saber qué tanto entendió del material audiovisual. A FluentU se la conoce como “el YouTube para estudiantes de idiomas”. Se puede probar por 15 días esta app de forma gratuita. Y si gusta, el cobro mensual es de US$30.

: Esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. Si no se entiende una palabra, al poner el cursor en esta le da el significado. Al final, se le hace una prueba para saber qué tanto entendió del material audiovisual. A FluentU se la conoce como “el YouTube para estudiantes de idiomas”. Se puede probar por 15 días esta app de forma gratuita. Y si gusta, el cobro mensual es de US$30. Tandem: esta aplicación es ideal para la práctica del inglés, pues conecta a nativos del idioma con estudiantes con el fin de que ambos intercambien habilidades lingüísticas. Los nativos usuarios de Tandem, además de ayudar a enseñar el inglés, también buscan aprender o practicar otro idioma. Los canales de comunicación son a través de mensajes, audios y videollamadas. Esta app también permite hacer amigos y conectar con gente de una ciudad específica, en caso de que se planee viajar y conocer gente. Por último, Tandem ofrece clases con tutores de 20 y 60 minutos.

