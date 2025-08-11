Así se puede activar el “modo Jurassic World” de WhatsApp en agosto 2025

Muchos activan el “modo Jurassic World” en WhatsApp este agosto 2025 en pocos pasos para modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a estas películas.

La franquicia está compuesta por las películas inspiradas en Jurassic Park, una de las producciones más emblemáticas de los años 80 dirigida por Steven Spielberg, que logró “revivir” a los dinosaurios en la pantalla grande. Tras varias décadas de su debut, en 2015 se lanzó una nueva entrega y, este año, llegó Jurassic World Rebirth, protagonizada por Scarlett Johansson, Jonathan Baileys y Mahershala Ali. El impacto fue inmediato: en sus primeros cinco días de estreno recaudó US$318,3 millones solo en Norteamérica. Este fenómeno mantiene viva la pasión de sus seguidores, muchos de los cuales buscan personalizar su WhatsApp con imágenes alusivas a la saga.

Tráiler Oficial de Jurassic World: Renace

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Así se vería el "modo Jurassic World" en WhatsApp ChatGPT

Pero para poder preparar el “modo Jurassic World”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo configurar el “modo Jurassic World” en WhatsApp en agosto 2025

El "modo Jurassic World" de WhatsApp se puede generar con inteligencia artificial ChatGPT

Aquellos usuarios que desean activar el “modo Jurassic World” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a esta saga de películas . El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo Jurassic World” en WhatsApp.

En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.