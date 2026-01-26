Así se puede crear una aplicación gratis con la nueva inteligencia artificial de Google

La asistencia de la IA (inteligencia artificial) en la vida cotidiana cobra paulatinamente más relevancia por la posibilidad de resolver innumerables inquietudes de diversa índole y, quienes deseen crear una aplicación gratis con la nueva inteligencia artificial de Google, podrán hacerlo siguiendo una serie de pasos específicos.

Con la ayuda de la IA es posible crear una aplicación gratuita

Actualmente, y gracias a la asistencia de la inteligencia artificial, cualquier persona con una buena idea y conexión a internet puede lanzar su propia aplicación.

A continuación, se detalla el proceso paso a paso para desarrollar una aplicación funcional, utilizando herramientas que ofrecen planes gratuitos de la IA.

Conceptualización de la idea

Antes de tocar cualquier herramienta, es preciso definir qué hará la aplicación y se puede usar la misma IA para refinar la idea.

Definir el problema: ¿Qué soluciona la aplicación propuesta? (Ejemplo: un generador de recetas con lo que hay en la heladera).

Consultar a la IA: Usar alguna de las herramientas gratuitas para estructurar la aplicación.

Gemini, la IA de Google, sugiere el siguiente enunciado o prompt para empezar: “Quiero crear una aplicación gratuita que [indicar la idea]. Actúa como un Product Manager experto y dime qué funcionalidades básicas debería tener y qué estructura de datos necesito”.

El primer paso es definir qué hará la aplicación

Elección de la plataforma

Para mantener el costo en cero, Gemini sugiere plataformas que permitan construir visualmente y que tienen planes gratuitos. Entre ellas se destacan:

Glide: La mejor opción para principiantes. Convierte una hoja de cálculo en una aplicación en minutos. Tiene integración nativa con IA en su plan gratuito.

FlutterFlow: Para quienes quieren más libertad de diseño. Es más complejo pero permite crear aplicaciones visualmente impactantes.

Softr: Ideal si la base de datos está en Airtable o Google Sheets. Muy útil para portales de clientes o herramientas internas.

Diseño de la interfaz

No hace falta ser diseñador gráfico, ya que las herramientas mencionadas anteriormente utilizan plantillas predefinidas. Sin embargo, es necesario organizar cómo se verá la información.

Dibujar en papel: hacer un boceto rápido de las pantallas (Iniciar sesión, Inicio, Detalle, Perfil).

Pedir código de diseño: si se usan herramientas que permiten código personalizado, se puede pedir a la IA: "Escribe el código CSS para un botón con degradado azul y sombras suaves".

Es importante la elección de una plataforma acorde a la idea original Stocksnap.io

Integración de la Inteligencia Artificial

Existen dos formas de hacer que la aplicación sea “inteligente” sin gastar:

IA Nativa, la opción fácil: plataformas como Glide tienen una columna llamada “Glide AI” para configurarla para que, cuando el usuario escriba un texto, la IA lo resuma, cambie el tono o extraiga información automáticamente.

Conexión vía API, opción avanzada: si se usa una herramienta más abierta, es posible conectar la API de OpenAI o Hugging Face, que ofrece muchos modelos gratuitos de código abierto.

Publicación como PWA (Web App)

Aquí está el secreto para no pagar los US$99 de Apple o los US$25 de Google Play: las llamadas Progressive Web Apps (PWA):

¿Qué es? La aplicación vivirá en la web, pero podrá instalarse en el teléfono como si fuera nativo, tendrá su propio icono y funcionará a pantalla completa.

El proceso: en Glide o Softr, antes de finalizar, se debe hacer clic en el botón "publicar", para obtener un enlace (URL).

Distribución: envía ese enlace a los usuarios. Al abrirlo, podrán seleccionar "Agregar a pantalla de inicio" y así instalar la aplicación gratis.

Con las herramientas adecuadas, la barrera entre tener una idea y tener una aplicación en el bolsillo es cuestión de horas, no de meses ni de dólares. La clave no es saber programar, sino saber preguntar a la IA y utilizar las piezas digitales que las plataformas ofrecen.