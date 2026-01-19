Brasil es una de las opciones más populares para los turistas que este verano 2026 deciden salir del país a un destino de descanso. Entre sus costas se encuentran muchas de las playas más elegidas del cono sur. Es por ello que muchas personas quieren saber cuál es la mejor.

La inteligencia artificial (IA), en este sentido, se posiciona como una herramienta central para definir estas cuestiones demasiado subjetivas para las personas. Es un actor que surgió con una gran capacidad de análisis, al poder procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo.

En Praia do Sancho es muy común hacer esnórquel Ze Martinusso - Moment Open

Esta es la mejor playa de Brasil, según la IA

“Elegir la mejor playa de Brasil es difícil porque el país tiene una costa enorme y muy diversa, con opciones para todos los gustos: desde playas urbanas icónicas hasta arenas prácticamente vírgenes", comienza ChatGPT. En su análisis, marca la importancia de la mezcla entre civilización o ciudad y paraíso natural, debido a la infraestructura y a la facilidad tanto de acceso como de vida. Sin embargo, destaca que la naturaleza supera la importancia de las instalaciones circundantes al destino: “Si tuviera que proponer una con un equilibrio difícil de superar entre belleza natural, reputación global y experiencia única, diría que Praia do Sancho, en el archipiélago de Fernando de Noronha, merece ese lugar de privilegio".

La IA establece que Praia do Sancho se destaca por su belleza natural casi intacta: “Aguas cristalinas de tonos turquesa, acantilados verdes que la rodean y un acceso que implica descender por escaleras entre rocas, lo que la hace sentir como un refugio más que una playa convencional. Esta sensación de aislamiento y esplendor ha llevado a que sea considerada una de las mejores playas no solo de Brasil, sino del mundo entero, repetidas veces en rankings internacionales", afirma la IA.

Por qué esta es la mejor playa de Brasil Gonzalo Azumendi - Stone RF

Además, la tecnología destaca que la experiencia en Sancho es muy distinta de las playas urbanas más famosas como Copacabana o Ipanema en Río de Janeiro, “que son hermosas y emblemáticas por su cultura, movimiento y vida social, pero pueden estar muy concurridas y con menos sensación de naturaleza pura".

En Sancho, por el contrario, la oferta es tranquilidad y paisaje: “Es ideal para quienes buscan un contacto directo con el mar, para hacer esnórquel, avistaje de fauna marina y sacar fotos sin que la vista se pierda en edificios o grandes infraestructuras turísticas”.

Finalmente, la IA hace una aclaración sobre gustos, porque, aunque es una tecnología, responde a cuestiones humanas y a patrones de comportamiento humanos: “Claro, la idea de ‘mejor’ puede cambiar según lo que uno valore más —comodidades, ambiente social, deportes acuáticos o calma absoluta—, pero, si el criterio es belleza natural, pureza del entorno y un impacto visual memorable, Praia do Sancho se distingue con fuerza entre otros destinos".