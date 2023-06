Assassin’s Creed Jade: llega una nueva edición de la saga, gratis y para smartphones

escuchar

Ubisoft presentó toda su línea de juegos que tiene preparados para el futuro cercano durante su conferencia en lo que tendría que haber sido la E3 de 2023. Con un evento online, Ubi mostró su nuevo Just Dance, un shooter online, un nuevo Prince of Persia y hasta un juego de mundo abierto de Star Wars, Outlaws. Pero los fanáticos de Assassin’s Creed se llevaron quizás el premio más grande. No solo se mostró una versión específica para realidad virtual, donde encaremos a los asesinos más famosos de la saga, también se mostró un adelanto del Assassin’s Creed Mirage, el nuevo título completo, y por sobre todas las confirmaciones y sorpresas, pudimos ver más del tan esperado y anunciado juego móvil, el Assassin’s Creed Jade.

Jade estará disponible para smartphones Android y iPhone, y se podrá probar en una beta en nuestro invierno próximo y será gratis. El RPG de asesinatos y sigilo llegará para adaptar el mundo de Assassin’s Creed a un nuevo formato de juego casual para móviles, y al ser gratuito, aún no sabemos cómo serán los sistemas de monetización (obvios) que tendrá el juego. Lo que si sabemos es que este juego será el primero que nos permitirá crear a nuestro propio personaje y que seguramente tendrá compras dentro del juego con cosméticas como pases de batalla.

En asociación con Tencent y su desarrolladora Level Infinite, este juego de Ubisoft será el primer intento de la marca en trasladar sus éxitos de consola y PC a los móviles con esta nueva adaptación que estará ambientada en la antigua China del siglo III a.C.

El juego va a tener un gran mapa de mundo abierto con sigilo, exploración y parkour en el momento que la dinastía Qin unificó China y aseguró la ruta comercial hacia Occidente. Durante los combates vamos a tener enfrentamientos en el desierto y las ciudades contra asaltantes y rivales, desde la Gran Muralla hasta Xianyang.

Los pre-registros para probar al juego se pueden hacer en la web oficial del juego, pero anotarse no garantiza una plaza para poder probarlo. Aún queda bastante por conocer del juego, del que se vio poco, como por ejemplo si podrá correr en todos los equipos o requerirá jugarlo en celulares de gama media-alta.

Este 2023 Assassin’s Creed comenzó con su expansión por fuera de su línea de juegos tradicionales, tanto con Jade como con Nexus VR el juego para Quest de Meta.

