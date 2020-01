Las tres entregas de BioShock, The Sims 4 y Firewall Zero Hour estarán disponibles en el catálogo de PlayStation Plus desde el 4 de febrero

Los abonados de PlayStation Plus, el servicio de membresía que dispone de un catálogo de títulos sin cargo, ofrecerá hasta cinco nuevos videojuegos en febrero. En esta ocasión, los usuarios de PS4 podrán descargar la serie Bioshock: The Collection, que consiste en tres entregas, junto a The Sims 4.

Además, quienes cuenten con el visor de realidad virtual PS VR podrán disfrutar del juego Firewall Zero Hour con la nueva temporada Operation: Black Dawn, junto a un nuevo mapa y contenido extra que estará disponible para todos los jugadores.

En el caso de BioShock: The Collection, la serie compuesta por BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite estarán disponibles en la edición remasterizada en 1080p, e incluye los contenidos digitales adicionales (DLC). Por su parte, con la cuarta entrega de la saga The Sims celebra su 20 aniversario.

Los tres videojuegos de BioShock, The Sims 4 y Firewall Zero Hour estarán disponibles desde el 4 de febrero al 4 de marzo, y de esta forma los usuarios de PlayStation tendrán unos días más para aprovechar los títulos de enero, según el comunicado publicado por la compañía en su blog oficial.