Bookstagrammers: tres cuentas para acercarse a la lectura vía Instagram

Crédito: Shutterstock

Débora Slotnisky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 14:08

Desde el inicio de la pandemia aumentó un 15% el tiempo que los usuarios de redes sociales destinan en estas plataformas, según los datos globales de octubre 2020 de la consultora We Are Social, al compararlo con los registros de enero último.

Esto da cuenta de que, además de usar los social media para estar en contacto con amigos y familiares, también son canales para otras cosas, entre ellas, para acceder a reseñas literarias. Así es como surgen los llamados bookstagrammers . Se trata de personas que utilizan Instagram no solo para hacer críticas de libros, sino también para mostrar sus tapas, interactuar con la audiencia y comentar sobre autores, entre otros detalles que vinculados con la literatura. De ahí que se diferencian de los influencers, ya que ellos no promocionan marcas y productos. Tampoco cobran por sus publicaciones por lo que es posible acceder tanto a reseñas elocuentes como nefastas sobre lo que han leído. También hay booktubers, claro, que usan YouTube como vehículo para compartir sus lecturas. En la Argentina hay unas 300 personas que se asocian con ese perfil.

Lectura en comunidad

Olivia Regis es una estudiante de Ciencias de la Comunicación que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó siendo booktuber a los 14 años de manera irregular, y en 2017 decidió comenzar a publicar en su cuenta de Instagram contenido no solo vinculado con lo literario, sino con series y cuestiones personales. Actualmente cuenta con 10.500 seguidores; la mayoría son mujeres de la Argentina y de Chile, con una edad promedio de 25 años.

"Leo desde muy chica. De hecho, mi mamá tenía comprados libros para mí antes de que yo naciera. Además, como soy muy tímida, en el colegio prefería pasar los recreos leyendo en la biblioteca en vez de estar en el patio con mis compañeros. En mi mochila siempre llevaba un par de libros", recuerda; afirma que gracias a su perfil de bookstragrammer pudo conocer a más gente con intereses similares a los de ella.

Olivia, que en lo que va del 2020 lleva leídas 189 obras, encuentra en esta actividad algo más que el hecho de compartir su pasión por la lectura. "Me da la oportunidad entrevistar a autores extranjeros, por lo que lo tomo como un entrenamiento para mi futuro laboral. Incluso pienso que esto podría ayudarme para el día de mañana pueda publicar mi propio libro", comenta. Actualmente está enfocada en la lectura de clásicos y novelas contemporáneas: "no me gustan las obras de ciencia ficción ni fantasía", acota.

Otro caso es el de Bárbara Melfi, de 32 años. "No tenía conocidos que amen leer y cuando leía algo que disfrutaba mucho era difícil encontrar alguien para hablar, hasta que en Instagram encontré que está lleno de gente para compartir opiniones y debatir. Conocer a otros bookstagrammers fue mi motivación para unirme, y lo es hoy para quedarme", explica.

Ella lee fantasía, y últimamente tiene predilección por los contemporáneos con representación LGBT+. "La mayoría de mis post son reseñas, y la forma en que las armo es tomando algún tema disparador que me genere el libro, dando mi opinión acerca de ese tema y finalmente relacionándolo con la lectura y que me pareció. No me gusta simplemente reseñar el libro", dice.

Según cuenta, la mitad de su audiencia es de la Argentina, y la otra mitad está repartida entre cuentas de Chile, México, Perú y España. La mayor parte de los seguidores tiene entre 18 y 34 y es una comunidad mayormente femenina.

El cordobés Maximiliano Pizzicotti, de 20 años, estudia psicología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). "Soy bookstagrammer porque siempre necesité un lugar donde hablar de lo que más me apasiona: la lectura".

Maxi lleva varios años compartiendo contenido online. Actualmente, publica reseñas, fotos de libros, sorteos, y comentarios generales sobre literaturas para sus más de 18 mil seguidores. "Trato de variar para que mi contenido no termine siendo monótono, ni se encasille en una etiqueta en particular. Va dependiendo de lo que quiera hablar esa tarde. Un día ando con más ganas de leer tal género, entonces recomiendo, por ejemplo, libros de terror y les pido recomendaciones similares a mis seguidores, ya que la cuenta también es de ellos, me gusta que sea un ida y vuelta constante. Otro día, por ejemplo, termino de leer un libro que me gustó mucho, entonces lo reseño. O tal vez fui a comprarme nuevos libros y quiero mostrarlos para saber si alguien ya lo leyó y qué tal está."

"Así como me puede gustar un libro, otro me puede disgustar. Siempre opino desde el respeto, a veces agregando un toque humorístico. Muy pocas personas se han ofendido conmigo porque no disfruté un libro tanto como ellos", dice. Lee generalmente ficción, y sus géneros favoritos son los thrillers, los de misterio y los libros juveniles realistas. Respecto a sus seguidores, indica que se trata básicamente de mujeres entre 18 y 24 años.

Comunidad BBB

Los bookstagrammers se consideran colegas y, si bien a veces pueden competir entre ellos, se trata de una comunidad en donde manda el compañerismo, comparten opiniones y también datos sobre las editoriales. "Nosotros nos llamamos comunidad BBB, de bookTuber, bookstagrammer y blogger", explica Olivia. De todos modos, la mayoría están en Instagram y muchos se han ido de YouTube "porque por los algoritmos perdimos mucha visibilidad", justifica.

Un detalle importante: ser bookstagrammer implica mucho más que leer y postear. Hay que entender cómo aprovechar la red. Bárbara, por ejemplo, indagó en cuestiones relacionadas con marketing y comunicación. Así es como aprendió a escribir un post potente, que a la gente le den ganas de responderlo, que genere interacción. En tanto, Olivia se apoya en la ayuda y conocimientos que le transmite su padre, que es periodista. "Yo invertí horas y horas de práctica con editores de fotos y videos. Suelo ser muy perfeccionista y siempre trato de dar lo mejor cuando posteo algún tipo de contenido audiovisual online", acota Maxi.

Respecto al tiempo que le dedican a la lectura, Bárbara dice que los días de semana se enfoca una o dos horas diarias, mientras que en fines de semana unas cuatro o más. Olivia, por su parte, lee unas 150 páginas diarias de libros que le entregan las editoriales, es decir, sin contar la bibliografía de la universidad. Para gestionar esta actividad y saber más sobre sí misma en relación a lectura usa Goodreads, la base comunitaria de recomendaciones que también permite llevar un registro de las propias lecturas, los pendientes, reseñar obras, etcétera. También le resulta útil para conocer su ritmo de lectura anual y cargar calificaciones de las obras, entre otros.

Al ser consultados respecto a cómo consiguen tantos libros (teniendo en cuenta el precio de un libro nuevo), explican que las editoriales los consideran críticos literarios y les envían títulos para que ellos puedan reseñarlos, como a los medios tradicionales.

Otro factor común es el motivo por el que realizan esta acción: para contagiar el amor por la lectura, hacer que la gente descubra nuevas historias que pueda disfrutar y, sobre todo, demostrar que todos podemos hacernos un hueco para leer un rato.

¿Qué pueden hacer aquellos que quieran ser bookstagrammers? ¡Animarse a empezar!, siguieren los tres entrevistados. "Mi consejo principal es que lo hagan desde el corazón, con pasión. Lamentablemente recibo un montón de mensajes de chicos que quieren iniciarse en la comunidad porque quieren colaborar con editoriales y obtener libros gratis -advierte Maximiliano-. No creo que esa sea la forma. Si bien la entiendo, me da lástima que estas intenciones manchen una comunidad tan linda. Cuando yo empecé a reseñar y a hablar de libros, lo hice por gusto y placer, lo otro llegó con el tiempo."