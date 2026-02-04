Cambio en Instagram: permitirá autoexcluirse del listado de “Amigos” de otros usuarios

En un giro que prioriza la privacidad y el control del usuario, Instagram está desarrollando una nueva función que permitirá a las personas eliminarse a sí mismas de las listas de “Amigos cercanos” (Close Friends) de otros usuarios. Esta herramienta representa un cambio histórico en la dinámica de la red social, donde hasta ahora la permanencia en estos grupos selectos dependía exclusivamente de quien creaba la lista.

Tras circular como un rumor detectado por desarrolladores, Meta confirmó oficialmente a TechCrunch que la función está en camino, aunque aclararon que todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y no ha sido lanzada para pruebas públicas. El prototipo interno fue descubierto inicialmente por el ingeniero Alessandro Paluzzi, conocido por filtrar funciones en desarrollo mediante ingeniería inversa, a fin de enero último.

#Instagram is working on a feature that lets users remove themselves from another user's Close Friends list 👀 pic.twitter.com/ftgDSfxE7p — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2026

La característica “Amigos cercanos”, lanzada en 2018, permite compartir Stories, Reels y publicaciones con un grupo reducido de seguidores en lugar de con toda la audiencia. Con la nueva actualización, la conformación de estos grupos dejará de ser unidireccional.

De acuerdo con las capturas de pantalla filtradas por Paluzzi, la aplicación mostrará una advertencia antes de permitir la salida: si un usuario decide abandonar una lista de “Amigos cercanos”, dejará de ver el contenido exclusivo de esa persona, a menos que el creador de la lista lo agregue de nuevo manualmente.

Aunque esta posibilidad es común en competidores como Snapchat, que ya permite a sus usuarios retirarse de historias privadas, en Instagram la función ha generado debate. Si bien algunas personas podrían sentirse ofendidas al notar que alguien abandonó su lista de confianza, la medida será bien recibida por aquellos que prefieren no estar incluidos en los círculos íntimos de ciertos usuarios sin su consentimiento expreso.

No existe una fecha confirmada para el lanzamiento general de esta función: su desarrollo coincide con otros planes de Meta para introducir modelos de suscripción premium. Según reportes, la compañía planea probar funciones exclusivas que podrían incluir listas de audiencia ilimitadas y la posibilidad de ver Stories sin que el autor lo sepa, buscando dar a los usuarios mayor control sobre cómo se conectan y comparten contenido.

Por ahora, los usuarios de Instagram deberán esperar a que Meta finalice las pruebas de este prototipo para poder decidir, de forma autónoma, de qué círculos “cercanos” prefieren no formar parte.