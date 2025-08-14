Nuevo lanzamiento de Samsung en Estados Unidos: así es la pantalla Micro RGB del “primer mundo” y cuánto cuesta

Samsung Electronics America anunció el lanzamiento en Estados Unidos de su Micro RGB TV, la primera pantalla del mundo con retroiluminación de micro LED RGB a escala micrométrica detrás de un panel de 115 pulgadas. El modelo, que promete precisión de color sin precedentes, combina inteligencia artificial, diseño minimalista y mecanismos de optimización de imagen y sonido.

¿Cómo es la nueva tecnología Micro RGB de Samsung?

La tecnología Micro RGB dispone los diodos rojos, verdes y azules —cada uno de menos de una décima de milímetro— en un patrón ultrafino detrás del panel, lo que permite el control individual de cada LED.

Cubre el 100 % del estándar BT.2020 Fotos de Samsung

Esto permite alcanzar el 100% de cobertura del estándar BT.2020, establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) para medir la precisión del color en pantallas UHD (4K).

Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo y líder del equipo de I+D de la división de Visual Display de Samsung, afirmó en el comunicado oficial de la empresa: “Con este lanzamiento fijamos el estándar en el mercado de televisores ultra premium de gran tamaño y reforzamos nuestro compromiso con la innovación”.

El televisor tiene pantalla de 115 pulgadas Fotos de Samsung

La pantalla con Inteligencia Artificial

El modelo incorpora el motor Samsung Micro RGB AI, que analiza cada cuadro en tiempo real para optimizar la salida de color y ajustar la imagen y el sonido.

Su función Micro RGB Color Booster Pro detecta escenas con tonos apagados y las mejora automáticamente para ofrecer colores más vivos y realistas.

Ofrece alto contraste, uniformidad y reducción de fugas de luz Fotos de Samsung

La certificación Micro RGB Precision Color otorgada por la Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos (VDE, por sus siglas en alemán), instituto alemán de certificación eléctrica, respalda su capacidad para reproducir colores con una fidelidad casi indistinguible de la realidad.

Las características de la nueva pantalla de Samsung

La tecnología Glare Free minimiza los reflejos, incluso en entornos con mucha luz, mientras que el diseño metálico ultradelgado se adapta a cualquier estilo de interior.

Cada LED se controla de forma independiente para lograr máxima precisión cromática Fotos de Samsung

Con Samsung Vision AI y el asistente Bixby, el usuario puede realizar búsquedas contextuales, acceder a biografías de actores, contenido relacionado y recomendaciones sin salir de la pantalla.

En materia de seguridad, integra Samsung Knox para proteger datos sensibles y se suma al programa de actualizaciones gratuitas de Tizen OS por siete años.

¿Cuál es su precio y la disponibilidad en Estados Unidos?

De acuerdo con la compañía, la Samsung Micro RGB TV se venderá en Estados Unidos a un precio sugerido de US$29.999. Actualmente, está disponible en Corea y se prevé un despliegue internacional con distintos tamaños para satisfacer la demanda de otros mercados.

Samsung presentó el Micro RGB TV en EE.UU. Fotos de Samsung

Según New Atlas, portal especializado en tecnología, la Micro RGB TV supone “un paso adelante” frente a la MicroLED utilizada por Samsung en The Wall y en otros modelos domésticos.

El sitio resalta que su valor de lanzamiento es muy inferior al del televisor MicroLED de 110 pulgadas de la misma marca. Añade que, si bien compañías como Sony e Hisense desarrollan sistemas de retroiluminación avanzados, Samsung es la primera en ofrecerlo comercialmente. La estrategia contempla, además, una gama futura de pantallas más pequeñas con potencial para disputar mercado a los actuales televisores OLED.